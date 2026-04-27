Una de las cuatro fechas de mayor venta de dulces es el Día del Niño; ya sea chocolates, dulces, paletas, gomitas, pulpas, mazapanes, malvaviscos, los pequeños buscan endulzarse el 30 de abril.

A pesar de los sellos de exceso de calorías, azúcares y sodio, así como de la prohibición en las escuelas, la venta de dulces registró un crecimiento compuesto de 3.6% en los últimos tres años, luego de crecer en casi 10% durante la pandemia.

El director del segmento de Confitería en ISCAM, Julio Rascón, expuso a EL UNIVERSAL que el valor del canal de mayoreo de dulces en el 2025 fue de 63 mil millones de pesos, lo que refleja que el mercado crece y se desarrolla, en un país donde consumir dulce es importante en celebraciones y fiestas, además de que se registra desarrollo de productos con menor contenido calórico y de azúcares.

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Los chocolates son los productos de mayor venta y crecimiento, ya que representaron el 30% de las ventas del año pasado. Además de que dicha categoría registró un crecimiento de 5.6%, a pesar de que tuvo incremento de sus precios.

Otro de los productos que registran mayor crecimiento en las ventas son los dulces, gomitas y paletas, además de que el chicle también crece porque está ligado al aliento y eso lo hace tener una condición de preferencia, porque refresca. Aunque el dulce más vendido en México son las bolsas mezcladas que se comercializan en el país.

Explicó que las gomitas registraron un crecimiento de 6.1%, lo que tiene relación con que la industria innova en estos productos tanto en sus formas como en los colores.

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En contraste, los dulces que registran una baja en las ventas son aquellos que se venden en paquetes a un precio de 50 pesos.

Explicó que por el canal de mayoreo se vendió, el año pasado, el 57.6% del total, a través de 640 mil tiendas; otro 5.5% se vende en clubes de precio, 6.8% en tiendas de conveniencia, 19.5% en venta directa de camionetas a tiendas y 10.5% en autoservicios de cadena.

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La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) aseguró que la celebración del Día de la Niña y el Niño significará una derrama económica de 37 mil 500 millones de pesos, lo que beneficiará a 3.6 millones de negocios de juguetes, electrónicos, dulces, chocolates, ropa, alimentos y bebidas, restaurantes, cines, parques, experiencias familiares y comercio en general.

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En un boletín, el líder de la Confederación, Octavio de la Torre, dijo que se trata de “una celebración familiar, pero también una fecha clave para la economía local. Cada regalo, cada comida, cada salida al cine, al parque o al restaurante fortalece a los negocios que todos los días levantan la cortina en México”.

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