Como cada año, en el marco del periodo de ofertas del Buen Fin, hay un sorteo fiscal en el que los consumidores que paguen sus compras con tarjetas de crédito o débito, pueden participar y ganar.

En esta ocasión el Buen Fin en su edición número 15 se llevará a cabo del 13 al 17 de noviembre de 2025.

El sorteo fiscal lo realiza el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y va a repartir una bolsa total de 500 millones de pesos en premios.

Lee también Buen Fin 2025: Ganadores del sorteo fiscal no pagarán impuestos

Para participar los consumidores sólo necesitan realizar sus compras durante esos cinco días, pero siempre y cuando paguen con tarjetas de débito y crédito de bancos participantes, y en comercios o establecimientos previamente inscritos en https://www.elbuenfin.org

Los comercios interesados en el Sorteo El Buen Fin 2025, deben cumplir con los siguientes requisitos:

Registrarse en la página https://www.elbuenfin.org, la fecha límite es el 12 de noviembre.

Contar con Registro Federal de Contribuyentes ( RFC ) activo y válido.

) activo y válido. Tener Buzón Tributario activo y medios de contacto.

Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales positiva.

Al menos tener una terminal punto de venta activa para realizar ventas a través de medios de pago electrónicos.

Cumplir con las bases, términos y condiciones que el SAT publique en su portal oficial.



Por su parte, los consumidores deberán hacer al menos una compra por un monto mínimo de 250 pesos, durante los días en que será El Buen Fin.

Lee también AirPods 4 con descuento en México: por qué esta oferta vale la pena antes del Buen Fin

Después, el SAT llevará a cabo el Sorteo El Buen Fin el 5 de diciembre a las 12:00 horas en las instalaciones de la institución en la Ciudad de México, que podrá ser visto en vivo por el público en general a través del canal oficial @satmx en YouTube.

Se repartirán 400 millones de pesos del total de los 500 millones, para los tarjetahabientes a los que les sonría la suerte, incluyendo un premio mayor de 250 mil pesos y 321 mil 260 premios que van desde 500 hasta 20 mil pesos.

Los favorecidos recibirán un depósito directo a la tarjeta con la que realizaron la compra, es decir, el reembolso de lo que gastaron.

Lee también Canaco CDMX prevé que el Buen Fin deje una "derrama histórica" de más de 65 mil millones de pesos

También se premiará a los comercios participantes en el sorteo, a los que se les repartirán 100 millones de pesos, con un premio mayor de 260 mil pesos, así como 4 mil 987 premios de 20 mil pesos que recibirán directamente en la cuenta del comercio ganador.

Finalmente, el 6 de enero de 2026, el SAT publicará la lista de los ganadores y el premio correspondiente en el minisitio del sorteo, disponible en https://www.sat.gob.mx/minisitio/SorteoElBuenFin/index.html

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss