Beca Benito Juárez: ¿qué letras reciben depósito hoy, 27 de octubre?

La Beca Benito Juárez es un apoyo económico impulsado por el Gobierno de México para estudiantes de educación media superior en todo el país. Este beneficio se entrega de manera bimestral, tanto a alumnos inscritos en modalidad escolarizada como en mixta, con el propósito de garantizar la continuidad de sus estudios.

El Gobierno de México brinda diversos programas sociales de diferentes grupos en todo el país, este tiene como objetivo combatir la deserción escolar o apoyar gastos como transporte o útiles escolares.

Tips infalibles para cuidar tu tarjeta del Banco del Bienestar. Foto: Banco del Bienestar

Lee también ¿Qué papeles necesito para obtener la CURP Biométrica 2025?

¿Qué letras reciben depósito hoy, 27 octubre?

En cuanto al calendario de pagos, Julio León, Coordinador Nacional de Becas para el Bienestar, informó a través de sus redes sociales que la dispersión de pagos, iniciada la semana pasada, concluye este 27 de octubre.

Hoy, último día de depósito, las letras beneficiadas corresponden a los apellidos que inician con “S”, “T”, “U”, “V”, “W”, “X”, “Y” y “Z”. Los estudiantes podrán realizar el retiro de su apoyo en las sucursales del Banco del Bienestar, ya sea en cajeros automáticos o ventanilla, sin comisión ni cargos adicionales.

De esta manera, el Gobierno de México reafirma su compromiso con la educación pública y el bienestar de las y los jóvenes, promoviendo la permanencia escolar y el acceso equitativo a oportunidades académicas en todo el territorio nacional.

Calendario de pagos Beca Benito Juárez 2025: ¿a qué letras les toca depósito hoy, 20 de octubre?. Fuente: Julio León, X.

¿Puedo perder en algún momento la beca?

De acuerdo con información del Gobierno de México, existen ciertas razones por las que podrías dejar de ser beneficiario, algunas de las más frecuentes son:

Defunción

Recibiste la beca por 40 meses

Terminaste tus estudios de educación media superior o se encontró información que demuestra que los finalizaste con anterioridad.

Cuentas con alguna otra beca de manutención de alguna entidad o dependencia de la administración pública federal.

Proporcionaste información falsa o documentos apócrifos.

Solicitaste de manera voluntaria el abandono de la beca.

También te interesará:

Pensión del Bienestar noviembre 2025: ¿habrá aguinaldo para los beneficiarios? Esto se sabe

¿Dónde y a qué hora podrá observarse el Cometa Lemmon sin telescopio?

¿Cómo limpiar tu estufa? conoce los sencillos trucos para dejarla reluciente

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ffa/aov