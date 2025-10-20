Más Información

Durante 2026, el (SAT), auditará a un total de 66.8 millones de , de los cuales 6.3% serán grandes empresas y multinacionales.

Lo anterior dado el perfil de alto riesgo para dejar de pagar impuestos, de enterar retenciones o tratar de obtener ilegales, anunció el organismo.

Al cierre de junio de 2025, el padrón total de contribuyentes activos registrados en el SAT sumó 88.6 millones, de los cuales 2.5 millones corresponden a empresas y 84 millones a personas físicas con y sin actividad empresarial.

Pero del universo total que el pretende revisar el próximo año, 15 mil 873 serán grandes contribuyentes.

También considerará abrir auditorías de acuerdo al padrón auditable a 66 millones de pequeños y medianos contribuyentes.

En el sector de comercio exterior, ejercerá vigilancia contable a 116 mil 467 causantes.

Se trata de mecanismos de auditoría rigurosos y en estricto apego a la ley para combatir la evasión y la , con el fin de consolidar un sistema tributario justo y equitativo por el bienestar de México, explicó en un comunicado.

Los criterios a seguir de acuerdo a los criterios de riesgo para realizar las auditorías se enfocarán en ver si el contribuyente celebró operaciones con factureras o nomineras.

Que hayan presentado pérdidas fiscales recurrentes, simulado o abusado de deducciones y que hayan obtenido ingresos que no declararon.

De igual manera, sobre los que abusan de, presentan inconsistencias entre lo que importan o compran y lo que venden, e importan productos con precios por debajo del mercado.

Revisará a las que incumplen con regulaciones o restricciones no

arancelarias, no pagan retenciones por sus empleados, hacen operaciones con paraísos fiscales y solicitan , así como los que pagan menos impuestos en tasa efectiva comparado con su sector.

Según el SAT, es con el fin de establecer piso parejo en el cobro de las contribuciones y brindar certidumbre jurídica a las y los contribuyentes.

