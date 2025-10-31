Faltan aún unos días para el Buen Fin 2025, pero los descuentos ya comenzaron a aparecer en línea. Una de las rebajas que vimos es la de la bocina JBL PartyBox Encore, un modelo diseñado para karaoke y fiestas que combina potencia, duración de batería y resistencia para uso en exteriores.

Más que una oferta aislada, este tipo de rebajas anticipadas parece marcar el inicio no oficial de la temporada de descuentos, una tendencia que cada año se adelanta un poco más.

¿Cuándo es el Buen Fin 2025?

El Buen Fin 2025 se llevará a cabo del jueves 13 al lunes 17 de noviembre, coincidiendo con un fin de semana largo.Durante esos días se espera una amplia participación de tiendas físicas y plataformas digitales, con promociones en tecnología, moda, electrodomésticos y servicios.

Sin embargo, como ha ocurrido en ediciones recientes, varios comercios han comenzado a lanzar ofertas previas, lo que amplía el periodo de descuentos y permite a los consumidores planear sus compras con más calma.

JBL PartyBox Encore 2da generación: potencia y resistencia para cualquier espacio

La JBL PartyBox Encore de segunda generación mantiene la línea de las bocinas portátiles de alto rendimiento. Ofrece 100 W de potencia de salida y una autonomía de hasta 10 horas, con estructura resistente al agua (IPX4), lo que la hace adecuada para reuniones al aire libre.

Este modelo incluye dos micrófonos inalámbricos, efectos de voz y luces LED que se sincronizan con la música. También permite conexión por Bluetooth, USB o entrada auxiliar, ampliando las opciones de uso.Su diseño compacto y robusto la vuelve una alternativa práctica para quienes buscan potencia sin necesidad de instalar un sistema de sonido completo.

Especificaciones: JBL PartyBox Encore 2da Generación

Potencia de salida: 100 W RMS

Duración de batería: Hasta 10 horas continuas

Conectividad: Bluetooth, USB y entrada auxiliar

Micrófonos incluidos: 2 inalámbricos con efectos de voz

Luces LED: Integradas, sincronizadas con la música

Resistencia: Certificación IPX4 (salpicaduras y uso exterior)

Peso aproximado: 6 kg

Color disponible: Negro

Precio actual: $5,979 MXN (antes $8,499 MXN)

Para los que no cantan: otra versión más simple

La PartyBox Encore Essential 2 conserva la misma potencia y diseño, pero prescinde de los micrófonos.Está pensada para quienes prefieren escuchar música o ambientar reuniones sin karaoke.Sus luces integradas y batería de larga duración la mantienen dentro del mismo segmento de bocinas versátiles, aunque con un enfoque más discreto.

Especificaciones: JBL PartyBox Encore Essential 2

Potencia de salida: 100 W RMS

Duración de batería: Hasta 10 horas continuas

Conectividad: Bluetooth, USB y entrada auxiliar

Micrófonos incluidos: No

Luces LED: Integradas con efectos de ritmo

Resistencia: Certificación IPX4 (salpicaduras leves)

Diseño: Compacto con asa para transporte

Color disponible: Negro

Precio actual: $4,404 MXN (antes $7,999 MXN)

Descuentos que llegan antes del Buen Fin

Aunque el Buen Fin aún no inicia oficialmente, descuentos como estos adelantan el ritmo de la temporada.En años recientes, tiendas en línea como Amazon o Mercado Libre han comenzado a ofrecer rebajas escalonadas desde finales de octubre, lo que permite a los consumidores comparar precios con más tiempo y evitar la saturación de las fechas principales.

Más allá de la promoción puntual, el caso de la PartyBox ilustra cómo las marcas aprovechan el interés previo al Buen Fin para posicionar sus modelos más recientes en un mercado cada vez más competitivo.