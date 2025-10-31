En pleno cierre de año, Apple vuelve a dominar las listas de deseos con el lanzamiento de los AirPods 4, su nueva generación de audífonos inalámbricos que mejora en estabilidad, batería y sonido. Y aunque todavía faltan unas semanas para el Buen Fin, ya se pueden conseguir con descuento y meses sin intereses, una oportunidad poco común tratándose de un modelo reciente.

Te contamos qué cambió, cuándo empieza oficialmente el Buen Fin 2025 y dónde puedes encontrar los AirPods 4 al mejor precio.

Qué cambió con los AirPods 4 y por qué muchos los prefieren sobre los Pro

El rediseño de los AirPods 4 es uno de sus mayores aciertos: ahora son más estables, cómodos y se ajustan mejor al oído, incluso durante llamadas o sesiones de ejercicio. Incorporan el chip H2, el mismo de los AirPods Pro 2, que permite una mejor conexión Bluetooth, audio espacial personalizado y un manejo más preciso del sonido según el entorno, a un costo menor

La batería también da un salto notable, con hasta 30 horas de reproducción con el estuche de carga, que ahora utiliza puerto USB-C, alineándose con los nuevos iPhone. Además, cuentan con resistencia al agua y al sudor (certificación IPX4), lo que los hace más versátiles para uso diario.

Aunque los AirPods 4 heredan buena parte de la tecnología de los AirPods Pro 2, todavía hay diferencias que justifican la distancia de precio. Los Pro siguen siendo superiores en cancelación activa de ruido, aislamiento acústico por su sellado con puntas de silicón y controles táctiles. Sin embargo, para la mayoría de los usuarios, los AirPods 4 ofrecen una experiencia muy similar a un costo considerablemente menor.

Foto: captura de pantalla

Cuándo es el Buen Fin 2025 y cómo aprovechar las ofertas desde antes

El Buen Fin 2025 se celebrará oficialmente del 15 al 18 de noviembre, pero en varios comercios digitales como Amazon México y Mercado Libre ya encuentras algunos descuentos importantes sin arriesgarte a que se agote el inventario.

Estos AirPods 4 con 15% de descuento son un buen ejemplo: en Amazon se pueden conseguir por alrededor de $2,549, mientras que en Mercado Libre rondan los $2,124 con la ventaja de 15 meses sin intereses. Comprar antes del Buen Fin cuando ves buenos precios puede ser una buena decisión ya que al haber menos demanda, no corres el riesgo de que se agote el inventario.

Dónde encontrar los AirPods 4 más baratos en México

Actualmente, encontramos dos opciones destacadas:

Amazon México: AirPods 4 (sin cancelación activa de ruido) por $2,549 , con envío gratis y opción de pagar a meses 🔗 Ver oferta en Amazon México

AirPods 4 (sin cancelación activa de ruido) por , con envío gratis y opción de pagar a meses 🔗 Mercado Libre: AirPods 4 por $2,124, también con 15% de descuento y hasta 15 meses sin intereses 🔗 Ver oferta en Mercado Libre

Ambas opciones son seguras y ofrecen garantía, pero Mercado Libre tiene la ventaja del pago en mensualidades más flexibles. Si buscas renovar tus audífonos, o ir preparando un excelente regalo de navidad, esta puede ser una de las mejores oportunidades del año.