Olinia, la serie de mini vehículos eléctricos desarrollados en México, ya es una realidad. Durante las últimas semanas se han dado a conocer más detalles sobre su diseño, identidad y probable precio.

Este proyecto llegará al mercado con la promesa de brindar una opción de movilidad urbana segura, eficiente y sustentable, al alcance de los mexicanos.

Y aunque aún falta tiempo para descubrir todos sus detalles, hoy ya es posible hablar de los modelos que saldrán a la venta. ¿Cuántos son? Sigue leyendo.

Auto eléctrico Olinia. Foto: Especial

¿Quién fabrica el auto eléctrico Olinia?

De acuerdo con la información compartida por el Gobierno de México, son varias las instituciones que participan en el desarrollo del proyecto Olinia.

Para empezar, el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y el Tecnológico Nacional de México (TecNM) son colaboradores en el desarrollo de la tecnología de estos autos eléctricos.

De manera particular, el IPN es el encargado de diseñar el interior y exterior de los vehículos; el equipo de dicha institución educativa también participa en el desarrollo de los sistemas embebidos, que contempla el software para el control, comunicación, operación y monitoreo de las unidades.

A la par, el IP trabaja en un catálogo integral de infraestructura y equipos para la construcción y prueba los componentes, así como en el desarrollo del cargador del vehículo y un sistema de gestión integral de calidad.

De igual manera, la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti) es parte del diseño de los mini vehículos junto con el apoyo del Gobierno de México.

Y para su construcción, tal como lo dio a conocer la presidenta Claudia Sheinbaum, se tiene contemplada la colaboración de ensambladoras en diferentes puntos de la República.

¿Cuáles serán los modelos del auto eléctrico Olinia?

Roberto Capuano Tripp, coordinador del proyecto de autos eléctricos Olinia, presentó una serie de 3 modelos, cada uno destinado a cubrir diferentes necesidades de movilidad:

Movilidad personal (el más pequeño): pensado en jóvenes, madres que llevan a sus hijos a la escuela y para las personas que se trasladan en motocicletas.

Movilidad de barrio: dirigido al sector del servicio de mototaxis en diferentes ciudades de México; promete ser una alternativa segura, silenciosa, confortable y con bajo costo de operación para los conductores.

Entregas de última milla (el más grande): pensado en el transporte de mercancía; busca cubrir la demanda de envíos en comercio en línea y en apps de reparto.

El coordinador del Proyecto Olinia señaló que estos autos eléctricos tendrán un precio estimado de $90 mil a $150 mil pesos, dependiendo del modelo y los planes de financiamiento.

Auto eléctrico Olinia. Foto: Captura de pantalla YouTube / Gobierno de México

¿Qué significa el emblema de los autos Olinia?

El pasado 13 de agosto, durante la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum compartió nuevos detalles sobre la identidad de los autos eléctricos Olinia.

Su nombre en náhuatl significa “estar en movimiento”; mientras que su emblema, una liebre fusionada con un alebrije, simboliza inteligencia práctica, adaptabilidad, aprovechamiento eficiente de la energía, libertad de movimiento y el vuelo de la innovación.

¿Cuándo saldrá a la venta el auto eléctrico Olinia en México?

En la misma conferencia de prensa, el Gobierno de México indicó que durante septiembre de 2025 se presentarán los primeros prototipos de los vehículos Olinia. Mientras que las pruebas piloto se tienen previstas para 2026.

Este será el emblema de los autos eléctricos Olinia. Foto: Berenice Fregoso / EL UNIVERSAL

