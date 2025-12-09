Ventaneando le entra a la política; conductores critican celebración de la 4T en Zócalo de CDMX

El pasado 6 de diciembre, miles de personas asistieron al Zócalo de la Ciudad de México para celebrar los 7 años de la llegada de la Cuarta Transformación, en un evento encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

En el magno evento, que reunió cerca de 600 mil simpatizantes de la 4T, la Mandataria advirtió que por más campañas sucias y compra de bots, así como de alianzas en México y extranjero, "no vencerán al pueblo de México y a su Presidenta".

"Esto es un proyecto de nación que nos une y nos representa, porque estamos demostrando que la modernidad puede levantarse desde abajo, sin excluir a nadie, que el progreso no está peleado con el medio ambiente, y menos con la justicia, que es un país puede desarrollarse sin dejar a nadie atrás“, expresó.

Conductores de Ventaneando critican celebración de la 4T en Zócalo de CDMX

Por lo anterior, los conductores de Ventaneando sorprendieron a la audiencia al abordar un tema político. Lejos de limitarse al ámbito del espectáculo, el equipo del programa lanzó críticas sobre la organización del evento, cuestionando la movilización de asistentes y el uso del espacio público para el acto.

“Cambiando un poco de tema, Pedro (Sola), pero seguramente tú este fin de semana viviste lo que yo, recordando cuando éramos niños y adolescentes, cómo las hordas convocadas por el PRI llenaban todos los lugares donde se presentaban los gobiernos”, expresó Paty Chapoy por medio de un video difundido en la cuenta oficial de Instagram del programa.

Aunado a ello, Pedro Sola criticó la cantidad de personas en el evento. “Obviamente que tienen que hacer este tipo de acarreos porque el público espontáneamente no va […] Que todo el mundo y el pueblo bueno están felices, pues no es cierto”.

Por su parte, Chapoy cuestionó el bloque negro. “Curiosamente, el llamado bloque negro que maneja Martí Batres, tengo entendido, no se presentó, no hubo disturbios, y sabes que les taparon la boca con una manzana, con una bolsita de lunch”.

En ese sentido, Linet Puente aseveró: “En lugar de estar usando esos recursos para arreglar tantas cosas que se tienen que arreglar en este país, pues se le pagó este box lunch a cada persona, más los camiones que llegaban”.

