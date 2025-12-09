Hermana de Mercedes Roa revela estado de salud de la influencer: "en cuanto esté disponible les dará noticias"

Mercedes Roa, futbolista e influencer mexicana, se ha convertido en tendencia en redes sociales luego de que medios franceses informaran sobre un ataque que sufrió junto a una amiga en el barrio de la Ópera, en Marsella.

Según los reportes, ambas fueron agredidas mientras esperaban un servicio de transporte y debieron ser hospitalizadas tras el incidente.

Marseille : l'influenceuse et footballeuse mexicaine, Mercedes Roa, agressée dans le quartier de l'Opéra pic.twitter.com/Qnf3zjKMFf — BFM Marseille Provence (@BFMMarseille) December 8, 2025

Hermana de Mercedes Roa revela su estado de salud

Ante la creciente preocupación de sus seguidores, Camila Roa, hermana de Mercedes y también influencer, decidió aclarar la situación a través de una publicación en sus historias de Instagram.

En su mensaje, Camila tranquilizó a los fanáticos al confirmar que Mercedes "está sana y salva", agradeciendo las muestras de apoyo y destacando que su hermana hablará públicamente sobre lo ocurrido cuando se sienta en condiciones de hacerlo.

Intervención de Pipe Punk, streamer, sobre la situación

Sin embargo no ha sido la única que habló sobre el estado de salud de la creadora de contenido, pues el streamer Pipe Punk también se pronunció al respecto.

En un mensaje compartido en su cuenta de X (anteriormente conocida como Twitter), explicó que, aunque no quería hacer pública la situación, sentía la necesidad de aclarar que la influencer se encuentra fuera de peligro.

"No quería abordar el tema, pues no me corresponde, pero dada la difusión del asunto en México, solo quiero confirmar que ella está bien y fuera de peligro. Mercedes se pronunciará cuando lo considere adecuado", escribió.

No quería abordar el tema, pues no me corresponde a mí hacerlo; sin embargo, dado que la información ya comienza a circular en México, únicamente quiero aclarar que se encuentra bien y fuera de peligro.



Ella saldrá a hablar del tema cuando lo considere necesario. https://t.co/yDzgo2qYXo — PipePunk (@TakerMetal) December 8, 2025

¿Qué sucedió con Mercedes Roa en Marsella?

Según informaron medios franceses, Mercedes Roa viajó a Marsella para asistir al partido de leyendas de la Liga Universe en el Estadio Velódromo, un evento que contó con la presencia de figuras como Zinédine Zidane y Franck Ribéry. Tras el evento, la influencer se reunió con amigos en el barrio de la Ópera, donde alrededor de las 6:00 a.m., uno de sus acompañantes fue agredido por un grupo de jóvenes locales.

Mercedes Roa. Foto: Especial

Al percatarse de la agresión, Mercedes intentó intervenir para ayudar a su acompañante y, en el proceso, resultó también lesionada. Testigos citados por el medio La Provence confirmaron su participación en el enfrentamiento.

Ante ello, la policía municipal respondió rápidamente a la alerta de la Central de Vigilancia Urbana (CSU) y logró arrestar a tres de los presuntos agresores.

