¿Quién es Mercedes Roa, influencer mexicana que sufrió ataque en Francia?

La mañana de este lunes 8 de diciembre, la influencer mexicana Mercedes Roa vivió un momento de tensión en París al ser agredida por un grupo de jóvenes franceses después de participar en un evento.

Marseille : l'influenceuse et footballeuse mexicaine, Mercedes Roa, agressée dans le quartier de l'Opéra pic.twitter.com/Qnf3zjKMFf — BFM Marseille Provence (@BFMMarseille) December 8, 2025

Según reportes de medios locales, Roa estuvo presente en la Liga del Universo, un encuentro que incluyó un partido con varias leyendas del fútbol. Al finalizar la actividad, la creadora de contenido se dirigió a la zona de la Ópera para convivir con amigos.

Fue alrededor de las 6:00 de la mañana cuando uno de sus acompañantes fue sorprendido y agredido por varios jóvenes. Al percatarse de la situación, Mercedes intervino para ayudarlo, ya que el hombre estaba siendo golpeado por al menos cuatro personas bajo circunstancias que aún no han sido esclarecidas.

Lee también: Mercedes Roa diseña plan sólo para vencer a Milica

Durante el intento de defensa, la influencer sufrió lesiones menores, por lo que fue trasladada al hospital.

La policía de París fue alertada gracias al sistema de vigilancia urbana. Aunque los agresores intentaron escapar, tres de ellos fueron detenidos momentos después.

¿Quién es Mercedes Roa?

Mercedes Roa es una creadora de contenido e influencer mexicana conocida por su pasión por el fútbol y por difundir su estilo “street player” en redes sociales, mostrando videos de fútbol callejero, trucos y retos relacionados con este deporte.

Su popularidad le permitió adentrarse en el fútbol semiprofesional: en 2023 fue nombrada presidenta del equipo Club de Cuervos para la versión Kings League Américas, uniendo su imagen a este innovador proyecto.

Su paso por la Kings League no estuvo exento de polémica: tras recibir varios ataques en redes sociales, Mercedes renunció en 2024, mencionando que la situación afectó su bienestar emocional y mental.

Ella es Mercedes Roa. Foto: Captura de pantalla en Instagram

Sin embargo, la influencer mexicana continuó vinculada al fútbol: más tarde asumió la presidencia del equipo femenil El Barrio FC en la Queens League de España, manteniendo su presencia en la combinación de deporte, entretenimiento e internet.

Lee también: VIDEO: Mercedes Roa recibe brutal patada del Fiscal en la Kings World Cup

A lo largo de su carrera, Mercedes Roa ha colaborado con grandes figuras del fútbol mexicano e internacional, incluyendo a Jesús “Tecatito” Corona, Miguel Layún, Chicharito Hernández y Gerard Piqué.

También te intereserá:

¿Para qué sirve limpiar la entrada de una casa con vinagre? Conoce los beneficios

¿Cómo lavar y secar tus suéteres para evitar que pierdan su forma? Conoce la técnica

Cómo eliminar el olor a drenaje en el baño: trucos caseros que sí funcionan

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

akv