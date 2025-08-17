Mercedes Roa diseña plan sólo para vencer a Milica

Mercedes Roa cambió los tacos por los guantes. La creadora de contenido y expresidenta de Club de Cuervos en la Kings League Américas ahora se alista para subir al ring este día en el Palacio de los Deportes, en el evento Supernova Orígenes, donde enfrentará a la argentina Milica.

Aunque nunca se imaginó en esta faceta, Mercedes sueña con levantar el cinturón, tras una preparación física y emocional que la ha llevado al límite. “Ando bien golpeada”, resume con humor la influencer mexicana a EL UNIVERSAL Deportes al hablar de su preparación. Mercedes ha sentido en carne propia lo que significa tomarse en serio este deporte. “Nunca había tenido estos brazos, ahora tengo hombro”, bromea, mientras reconoce que el dolor muscular la acompaña hasta por las noches.

Admitió que de inicio subestimó el desafío. “Fui muy ignorante y muy tonta. Dije, yo puedo. Pensé que era un deporte sencillo, pero después de dos o tres rounds, lo comencé a respetar”, confesó.

La complejidad técnica, el desgaste físico y la exigencia emocional del boxeo la sorprendieron desde el primer día de entrenamiento. “Con el boxeo no se juega”, aprendió tras vivir en carne propia lo que implica este deporte de alto rendimiento. Para enfrentar a la argentina, diseñó una estrategia específica con su preparador físico, quien también entrenó en su momento a su rival. “Mi preparación está hecha para vencer a Milica, literalmente, no para que Mercedes sea mejor boxeadora. Todo mi entrenamiento está hecho para partirle su mad..”, lanzó.

Este combate será debut y despedida; por ahora, Mercedes no se ve con futuro en el boxeo. Respeta demasiado la disciplina como para seguirla a largo plazo. “El boxeo me dio un golpe de humildad”, asegura. “Es la primera vez en mi vida que tengo disciplina”, confesó.