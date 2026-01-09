Luego de que por segundo año consecutivo la cadena internacional de clubes de precios tipo membresía, Costco, se viralizara en redes sociales por sus famosas Roscas de Reyes, la empresa está nuevamente dejando de qué hablar entre los usuarios en México.

El año pasado la venta de este producto, así como de muchos otros artículos de panadería de Costco, generó polémica, por la cantidad de revendedores que acapararon las roscas, dejando a cientos de clientes sin la oportunidad de adquirir el tradicional pan por su propia cuenta.

Sin embargo, este año un fenómeno peculiar ha llamado la atención de quienes poseen una membresía para la tienda, así como de miles de usuarios, ya que parece que la cadena se quedará con una cantidad considerable de las Roscas de este 2026.

Lee también ¡No tires tus muñecos de la Rosca de Reyes! Aquí te contamos cómo y dónde los puedes reciclar

La imágenes virales muestran pasillos llenos de roscas apiladas. Foto: TikTok @infiltrado10002

Usuarios se mofan de revendedores de Costco tras imágenes de sucursales repletas de Roscas de Reyes

En los últimos días, luego de que se celebrara el Día de los Reyes Magos en México, usuarios y clientes de Costco han compartido una serie de imágenes y videos en los que se ven los pasillos de diversas sucursales alrededor de la República repletos de cajas de Roscas de Reyes.

Esta situación ha despertado la curiosidad de los seguidores de la cadena, pues se sabe que en años anteriores poder adquirir personalmente una rosca ha sido toda una odisea, con la formación de filas inmensas fuera de las tiendas desde días antes del 6 de enero y el producto totalmente agotado.

Esto ha abierto el debate en redes sociales, donde se discute si el furor por el famoso pan de Costco disminuyó este año, si fue una estrategia para combatir a los revendedores o si simplemente la cadena sobreestimó la demanda.

Lee también Registro obligatorio de celulares 2026: ¿cuándo es la fecha límite para registrar tu número telefónico?

Usuarios han hecho videos burlándose de los revendedores, pues comentan que todo el furor fue para nada. Defienden que si fue una estrategia de Costco para combatirlos, sí funcionó; pues no solo se le quedaron las roscas a la empresa -que se rumora las donara si no se logran vender antes de su fecha de caducidad-, sino a decenas de revendedores, ya que la oferta suficiente -y según usuarios "exagerada"-, le permitió a los clientes adquirir el producto directo en tienda sin problemas.

También te interesará:

“No me sentiré 100% libre hasta que elijamos nosotros”: Neurokiller apoya captura de Maduro, pero advierte incertidumbre democrática

Acusan a cafetería de envenenar abejas en la Condesa; negocio ofrece disculpas

¿Por qué es importante jugar con tu gato? Conoce los beneficios

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ngmu