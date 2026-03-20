Usuarios desatan la mejor ola de memes por la llegada de la primavera; así celebraron en X

Este 20 de marzo en punto de las 8:46 de la mañana, se vivió el Equinoccio de Primavera, un evento astronómico que enmarca el cambio de estación en el hemisferio norte.

En ese sentido, desde muy temprano los usuarios en redes sociales celebraron la llegada de la primavera en México, desatando una ola de memes cargados de humor y la mejor actitud para el inicio de temporada más calurosa del año.

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Esperan ingreso de 18 mil personas a zona arqueológica de Chichén Itzá en equinoccio de primavera; habrá operativo vial. Foto: Especial.

Usuarios desatan la mejor ola de memes por la llegada de la primavera

Desde muy temprano los memes empezaron a compartirse para iniciar el día con la mejor actitud.

Los internautas recibieron la nueva estación con el mejor humor. Foto: Redes Sociales

De igual manera, los amantes de la astronomía se prepararon para presenciar el Equinoccio de Primavera.

Los internautas recibieron la nueva estación con el mejor humor. Foto: Redes Sociales

Asimismo, las ediciones más sublimes cobraron popularidad en la plataforma.

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Los internautas recibieron la nueva estación con el mejor humor. Foto: Redes Sociales

Todo era humor, hasta que recordaron que también es la temporada donde reinarán las ondas de calor y se intensifican las alergias.

Los internautas recibieron la nueva estación con el mejor humor. Foto: Redes Sociales

Sin embargo, la buena actitud continúa en redes sociales, ya que hoy se pudo ver en México un fenómeno único entre las sombras de las pirámides.

Los internautas recibieron la nueva estación con el mejor humor. Foto: Redes Sociales

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