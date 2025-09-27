Más Información
Usuaria de TikTok encuentra versión del Niño Dios "gentrificada" en tiendas de México, video se vuelve viral
A pocos días de iniciar el mes de octubre, las tiendas en México adelantaron los productos de temporada, mostrando en sus aparadores una extraña combinación entre novedades de Día de Muertos y decoraciones navideñas.
Por este motivo, a pesar de que este raro fenómeno del consumismo desconcierta a algunos compradores, las personas pasean por los pasillos anhelando la llegada de la temporada más esperada.
Por tal motivo, en medio de uno de los pasillos navideños de una tienda departamental, una usuaria de TikTok se encontró con un objeto que le causó gran asombro, una figura del Niño Dios con rasgos caucásicos y el pelo rubio, lo cual señaló que era resultado de la gentrificación, desatando un intenso debate entre los cibernautas.
Cabe destacar que el 2025 ha sido un año marcado por la gentrificación en México, donde la sociedad tuvo que enfrentar los estragos que ha dejado este fenómeno urbano, al alojar a cientos de extranjeros en muchas ciudades, como el desplazamiento de residentes originales debido a las altas rentas y la pérdida de la identidad dentro de las comunidades donde el idioma que domina entre los residentes es el inglés.
En el video que se volvió viral, la usuaria @latanea_ enseñó una figura del Niño Dios que era vendida en una tienda, con rasgos distintos a los que se acostumbra ver en México, ya que era rubio.
“¡Gentrificaron al niño Dios!”, exclamó al inicio del clip donde mostró a detalle la figura en cuestión y aseguró que se trataba la presunta exotización de la cultura mexicana.
“Estos tú los compras en los mercaditos, es más tradicional y te cuestan $200, $300 pesos. A parte rubio, lo hicieron rubio… güero”, mencionó mientras enseñaba la etiqueta del producto que tenía un costo de $1,109 pesos.
Son algunos de los comentarios en el video.
