Usuaria de TikTok encuentra versión del Niño Dios "gentrificada" en tiendas de México, video se vuelve viral

A pocos días de iniciar el mes de octubre, las tiendas en México adelantaron los productos de temporada, mostrando en sus aparadores una extraña combinación entre novedades de Día de Muertos y decoraciones navideñas.

Por este motivo, a pesar de que este raro fenómeno del consumismo desconcierta a algunos compradores, las personas pasean por los pasillos anhelando la llegada de la temporada más esperada.

Por tal motivo, en medio de uno de los pasillos navideños de una tienda departamental, una usuaria de TikTok se encontró con un objeto que le causó gran asombro, una figura del Niño Dios con rasgos caucásicos y el pelo rubio, lo cual señaló que era resultado de la gentrificación, desatando un intenso debate entre los cibernautas.

Cabe destacar que el 2025 ha sido un año marcado por la gentrificación en México, donde la sociedad tuvo que enfrentar los estragos que ha dejado este fenómeno urbano, al alojar a cientos de extranjeros en muchas ciudades, como el desplazamiento de residentes originales debido a las altas rentas y la pérdida de la identidad dentro de las comunidades donde el idioma que domina entre los residentes es el inglés.