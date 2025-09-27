Más Información

¿Qué significa encontrarte un chapulín? Conoce algunas interpretaciones

¿Qué significa encontrarte un chapulín? Conoce algunas interpretaciones

5 Plantas para refrescar tu hogar y purificar el aire de forma natural

5 Plantas para refrescar tu hogar y purificar el aire de forma natural

Usuaria de TikTok encuentra versión del Niño Dios "gentrificada" en tiendas de México, video se vuelve viral

Usuaria de TikTok encuentra versión del Niño Dios "gentrificada" en tiendas de México, video se vuelve viral

"La Red Social" anuncia secuela: ¿Cuándo se estrenará la película en México?

"La Red Social" anuncia secuela: ¿Cuándo se estrenará la película en México?

MTU Banamex México: ¿Cómo fijar y cambiar tu límite de transferencia bancaria?

MTU Banamex México: ¿Cómo fijar y cambiar tu límite de transferencia bancaria?

A pocos días de iniciar el mes de octubre, las tiendas en México adelantaron los productos de temporada, mostrando en sus aparadores una extraña combinación entre novedades de Día de Muertos y decoraciones navideñas.

Por este motivo, a pesar de que este raro fenómeno del consumismo desconcierta a algunos compradores, las personas pasean por los pasillos anhelando la llegada de la temporada más esperada.

Por tal motivo, en medio de uno de los pasillos navideños de una tienda departamental, una usuaria de TikTok se encontró con un objeto que le causó gran asombro, una figura del con rasgos caucásicos y el pelo rubio, lo cual señaló que era resultado de la , desatando un intenso debate entre los cibernautas.

Cabe destacar que el 2025 ha sido un año marcado por la gentrificación en México, donde la sociedad tuvo que enfrentar los estragos que ha dejado este fenómeno urbano, al alojar a cientos de extranjeros en muchas ciudades, como el desplazamiento de residentes originales debido a las altas rentas y la pérdida de la identidad dentro de las comunidades donde el idioma que domina entre los residentes es el inglés.

Leer también:

Usuaria de TikTok encuentra versión del Niño Dios "gentrificada" en tienda departamental

En el video que se volvió viral, la usuaria @latanea_ enseñó una figura del Niño Dios que era vendida en una tienda, con rasgos distintos a los que se acostumbra ver en México, ya que era rubio.

“¡Gentrificaron al niño Dios!”, exclamó al inicio del clip donde mostró a detalle la figura en cuestión y aseguró que se trataba la presunta exotización de la cultura mexicana.

“Estos tú los compras en los mercaditos, es más tradicional y te cuestan $200, $300 pesos. A parte rubio, lo hicieron rubio… güero”, mencionó mientras enseñaba la etiqueta del producto que tenía un costo de $1,109 pesos.

Leer también:

@latanea_

Estoy que no me lo creo tío #latanea #humor

♬ sonido original - Torreona

  • "Pero el niño Dios ya estaba gentrificado desde hace siglos"
  • "La religión ya fue el inicio de la gentrificación"
  • "Eso no es gentrificacion, es comercialización"
  • "El Niño Dios no es de México"
  • "¿Por qué lo pintaron de rubio?"
  • "Ya ni trae pestañas chidas"
  • "Pero el catolicismo para los mexicanos siempre fue un tipo de gentrificación"

Son algunos de los comentarios en el video.

También te interesará:

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dcs

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses