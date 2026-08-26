Después de casi dos meses de trabajo en zonas afectadas por terremotos en Venezuela y Colombia, los Topos Azteca finalmente regresaron a México.

La llegada estuvo marcada por aplausos y muestras de reconocimiento, pero días después los brigadistas volvieron a llamar la atención en redes sociales por un momento mucho más relajado junto al Dr. Simi.

La brigada encabezada por Héctor Méndez Rosales, conocido como el “Topo Mayor”, concluyó sus labores con saldo blanco luego de participar en trabajos de rescate tras los movimientos telúricos registrados en ambos países.

¿Cuándo regresaron los Topos Azteca a México?

La noche del sábado 22 de agosto, los brigadistas confirmaron el final de su misión y emprendieron el regreso a México después de permanecer varias semanas fuera del país.

A través de un video difundido en sus redes, la brigada informó que las labores de rescate habían llegado a su fin. A su llegada, los rescatistas fueron recibidos entre aplausos por familiares, personas presentes y medios de comunicación.

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Topos Azteca comparten video bailando con el Dr. Simi

Aunque el regreso estuvo marcado por la emoción de volver a casa, los integrantes de la brigada no tardaron en protagonizar otro momento que terminó llamando la atención en redes sociales.

Tras su llegada, los rescatistas acudieron a una Farmacia Similar y aprovecharon la visita para convivir con el personaje que se ha convertido en uno de los más reconocidos de la marca: el Dr. Simi.

Con sus uniformes de brigadistas, los Topos Azteca aparecieron bailando junto a la botarga al ritmo de la canción “Tus mentiras”, de Grupo Cumbia Nova.

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El momento fue grabado y posteriormente publicado en la cuenta de Instagram de la brigada. Junto al video, los Topos escribieron una frase que terminó de darle el tono divertido a la publicación: “Se filtró el entrenamiento secreto de los Topos. No hagan preguntas”.

Como era de esperarse, la grabación se volvió viral, donde los usuarios aprovecharon para reconocer el trabajo de los rescatistas y, al mismo tiempo, celebrar el inesperado encuentro con el popular personaje.

Entre las reacciones aparecieron mensajes como:

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“México tiene que estar bien orgullosos de sus héroes”

“El Dr. Simi y los Topos de México, es todo lo que está bien en la vida”.

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