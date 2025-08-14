"Thunderbolts": ¿cuándo se estrena la película del UCM en Disney Plus?; plataforma de streaming lanza fecha

Marvel tiene una nueva sorpresa en la plataforma Disney Plus: el estreno de Thunderbolts.

Luego de su estreno mundial, el pasado 22 de abril, muchas personas que no pudieron verla en cines esperaban con ansias el estreno en la plataforma de streaming.

¿Cuándo se estrena la película de Thunderbolts en Disney Plus?

Por medio de sus redes sociales, Disney Plus y Marvel anunciaron que el estreno de "Thunderbolts” será el próximo 27 de agosto de 2025.

Esta película trata sobre un grupo de anti-héroes poco convencionales que son reclutados para llevar a cabo misiones gubernamentales, muchos de estos protagonistas ya conocidos por el público generan una trama de misterio y adrenalina.

El elenco de esta película cuenta con actores reconocidos como Florence Pugh, Sebastian Stan, Wyatt Russell, David Harbour, Hannah John-Kamen, Lewis Pullman, Olga Kurylenko, Geraldine Viswanathan y Julia Louis-Dreyfus.

