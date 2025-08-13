¿Cómo es el MQ-9B SkyGuardian?; dron estadounidense sobrevuela Valle de Bravo

Este miércoles, un dron de la Fuerza Aérea de Estados Unidos fue detectado sobrevolando Valle de Bravo, Estado de México, generando reacciones en redes sociales.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana explicó que la aeronave realizaba labores de inteligencia, vigilancia y reconocimiento a solicitud de las autoridades mexicanas.

Foto: X

¿Qué es el MQ-9B SkyGuardian?

De acuerdo al sitio oficial de la empresa, El MQ-9B SkyGuardian es una aeronave no tripulada de la empresa General Atomics Aeronautical Systems (GA-ASI), diseñada para misiones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR) de largo alcance. A diferencia de otros drones, el MQ-9B está certificado para operar en el espacio aéreo civil, lo que le permite integrarse de manera segura en el tráfico aéreo controlado.

Lee también: Sobrevuelo de dron estadounidense en Valle de Bravo genera reacciones en redes; esta fue su trayectoria

Esta aeronave tiene una envergadura de 24 metros y es capaz de permanecer en vuelo durante más de 40 horas, lo que le permite cubrir grandes áreas y realizar vigilancia prolongada.

Está equipada con sensores avanzados, como el radar multimodo Lynx y un sistema electroóptico/infrarrojo, que le permiten operar en diversas condiciones meteorológicas y de iluminación.

El MQ-9B SkyGuardian ha sido utilizado en diversas operaciones internacionales, incluyendo misiones de asistencia humanitaria, control fronterizo y guerra electrónica.

Lee también: Dron que vuela sobre Valle de Bravo, no es militar de EU; fue una petición de México para investigación: Harfuch

Su capacidad para operar en el espacio aéreo civil y su versatilidad en diversas misiones lo han convertido en una herramienta valiosa para las fuerzas armadas y las autoridades civiles de varios países.

El sobrevuelo del dron estadounidense MQ-9B SkyGuardian sobre Valle de Bravo fue una operación coordinada entre las autoridades de México y Estados Unido. Foto: Captura de pantalla de General Atomic Aeronautical

También te interesará:

¿Quién es Jessica Radcliffe?; la misteriosa mujer detrás del video viral de la orca que causó confusión en redes

Conavi 2025: ¿cómo saber en qué módulo me corresponde el registro?; consulta aquí

Hijo de AMLO reacciona a regaño de Maluma hacia madre que llevaba sin protección a su bebé; "te viste prepotente"

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/aosr