Más Información

Regreso a clases 2025: ¿cuáles son los útiles escolares con las 3B?; esto dice Profeco

Regreso a clases 2025: ¿cuáles son los útiles escolares con las 3B?; esto dice Profeco

¿Cómo es el MQ-9B SkyGuardian?; dron estadounidense sobrevuela Valle de Bravo

¿Cómo es el MQ-9B SkyGuardian?; dron estadounidense sobrevuela Valle de Bravo

¿Cómo son los cimientos de la Torre Latinoamericana?; Luisito Comunica muestra zonas nunca antes vistas del rascacielos de CDMX

¿Cómo son los cimientos de la Torre Latinoamericana?; Luisito Comunica muestra zonas nunca antes vistas del rascacielos de CDMX

¿Qué determina que una persona sea zurda?; experta de la UNAM responde

¿Qué determina que una persona sea zurda?; experta de la UNAM responde

Sobrevuelo de dron estadounidense en Valle de Bravo genera reacciones en redes; esta fue su trayectoria

Sobrevuelo de dron estadounidense en Valle de Bravo genera reacciones en redes; esta fue su trayectoria

Este miércoles, un dron de la fue detectado sobrevolando Valle de Bravo, Estado de México, generando reacciones en redes sociales.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana explicó que la aeronave realizaba labores de inteligencia, vigilancia y reconocimiento a solicitud de las autoridades mexicanas.

Foto: X
Foto: X

¿Qué es el MQ-9B SkyGuardian?

De acuerdo al sitio oficial de la empresa, El MQ-9B SkyGuardian es una aeronave no tripulada de la empresa General Atomics Aeronautical Systems (GA-ASI), diseñada para misiones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR) de largo alcance. A diferencia de otros drones, el MQ-9B está certificado para operar en el espacio aéreo civil, lo que le permite integrarse de manera segura en el tráfico aéreo controlado.

Lee también:

Esta aeronave tiene una envergadura de 24 metros y es capaz de permanecer en vuelo durante más de 40 horas, lo que le permite cubrir grandes áreas y realizar vigilancia prolongada.

Está equipada con sensores avanzados, como el radar multimodo Lynx y un sistema electroóptico/infrarrojo, que le permiten operar en diversas condiciones meteorológicas y de iluminación.

El MQ-9B SkyGuardian ha sido utilizado en diversas operaciones internacionales, incluyendo misiones de asistencia humanitaria, control fronterizo y guerra electrónica.

Lee también:

Su capacidad para operar en el espacio aéreo civil y su versatilidad en diversas misiones lo han convertido en una herramienta valiosa para las fuerzas armadas y las autoridades civiles de varios países.

El sobrevuelo del dron estadounidense MQ-9B SkyGuardian sobre Valle de Bravo fue una operación coordinada entre las autoridades de México y Estados Unido. Foto: Captura de pantalla de General Atomic Aeronautical
El sobrevuelo del dron estadounidense MQ-9B SkyGuardian sobre Valle de Bravo fue una operación coordinada entre las autoridades de México y Estados Unido. Foto: Captura de pantalla de General Atomic Aeronautical

También te interesará:

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/aosr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses