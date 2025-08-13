¿Cómo es el MQ-9B SkyGuardian?; dron estadounidense sobrevuela Valle de Bravo

Más Información
¿Cómo son los cimientos de la Torre Latinoamericana?; Luisito Comunica muestra zonas nunca antes vistas del rascacielos de CDMX
Este miércoles, un dron de la Fuerza Aérea de Estados Unidos fue detectado sobrevolando Valle de Bravo, Estado de México, generando reacciones en redes sociales.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana explicó que la aeronave realizaba labores de inteligencia, vigilancia y reconocimiento a solicitud de las autoridades mexicanas.
¿Qué es el MQ-9B SkyGuardian?
De acuerdo al sitio oficial de la empresa, El MQ-9B SkyGuardian es una aeronave no tripulada de la empresa General Atomics Aeronautical Systems (GA-ASI), diseñada para misiones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR) de largo alcance. A diferencia de otros drones, el MQ-9B está certificado para operar en el espacio aéreo civil, lo que le permite integrarse de manera segura en el tráfico aéreo controlado.
Esta aeronave tiene una envergadura de 24 metros y es capaz de permanecer en vuelo durante más de 40 horas, lo que le permite cubrir grandes áreas y realizar vigilancia prolongada.
Está equipada con sensores avanzados, como el radar multimodo Lynx y un sistema electroóptico/infrarrojo, que le permiten operar en diversas condiciones meteorológicas y de iluminación.
El MQ-9B SkyGuardian ha sido utilizado en diversas operaciones internacionales, incluyendo misiones de asistencia humanitaria, control fronterizo y guerra electrónica.
Su capacidad para operar en el espacio aéreo civil y su versatilidad en diversas misiones lo han convertido en una herramienta valiosa para las fuerzas armadas y las autoridades civiles de varios países.
