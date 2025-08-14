Efemérides del 14 de agosto; ¿qué se conmemora este jueves?

Este 14 de agosto sólo se celebra un acto conmemorativo. El tema que se menciona es sobre un reptil que tiene múltiples funciones en el ecosistema.

Todas las fechas conmemorativas tienen el objetivo de concientizar a las personas sobre temas muy diversos que enfrenta el mundo como lo social, político, vida silvestre, personajes famosos, entre muchos otros.

¿Qué se conmemora este jueves?

Día Mundial del Lagarto

Día Mundial del Lagarto. Fuente: Freepik.

Hoy 14 de agosto se celebra el Día Mundial del Lagarto, rindiendo homenaje a uno de los reptiles más conocidos del mundo, por lo que se centra en la importancia y amenazas que enfrenta esta especie.

De acuerdo con National Geographic, los lagartos son uno de los grupos más diversos en cuanto a forma y tamaño corporal. Existen alrededor de más de 6 mil especies de lagartos en el mundo. La longitud de estos animales es entre los 3 metros del dragón de komodo.

Este tipo de lagarto como el dragón de komodo puede llegar a pesar más de 150 kilogramos, mientras que especies más pequeñas logran pesar 0.5 gramos.

Son versátiles en su hábitat ya que pueden vivir en zonas desérticas, acuáticas, templadas o tropicales y en zonas fosoriales y arbóreas.

Hay varios lagartos que pueden cambiar de color, como los famosos camaleones y anolis, pasando del verde brillante al marrón chocolate intenso, y patrones como líneas y barras pueden aparecer y desaparecer a lo largo de su cuerpo.

Un lagarto que llama mucho la atención por su parecido con el cuatro de la “Noche estrellada” de Vincent van Gogh es el Cnemaspis vangoghi de la India, que tiene un color gecko azul y amarillo. Este animal puede llegar a medir 2 centímetros.

