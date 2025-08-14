¿Quién es Jacobo Rodríguez? Alcalde de Piedras Negras explota por pregunta sobre antidoping; luego se hace la prueba

Carlos Jacobo Rodríguez González, actual alcalde de Piedras Negras por el partido Morena, es una figura política que ha combinado acciones de gobierno enfocadas en seguridad y disciplina administrativa con episodios mediáticos que han generado debate en la opinión pública.

Recientemente, el edil de 37 años transmitió en vivo el momento en que se sometió a un examen antidoping, obteniendo resultados negativos para todas las sustancias evaluadas.

La decisión surgió tras la polémica originada en una conferencia de prensa, cuando una periodista le preguntó si aceptaría hacerse la prueba para dar el ejemplo, tal como exige a bomberos y funcionarios municipales.

🚨El alcalde de Piedras Negras, Jacobo Rodríguez (@CJacoboRdz), estalló contra una reportera que le preguntó si se sometería a una prueba antidoping, como las aplicadas a bomberos del municipio.



El edil evitó responder y acusó a la periodista de “querer atacarlo”. 👇🏼… pic.twitter.com/vyCWmq6j0J — Azucena Uresti (@azucenau) August 14, 2025

¿Quién es Jacobo Rodríguez?

Carlos Jacobo Rodríguez González nació el 1 de marzo. Actualmente tiene 37 años y es originario de Coahuila. Aunque su vida personal se mantiene en gran medida fuera del foco público, ha sido protagonista de varios titulares debido a incidentes tanto políticos como personales.

En marzo de 2025 destituyó a su entonces secretario del ayuntamiento, Armando Ignacio García Villarreal, acusándolo de extorsión y de recibir pagos irregulares en el Panteón Municipal. García Villarreal respondió con la acusación de que el alcalde intentó sobornarlo para forzar su salida.

Ese mismo mes, Rodríguez fue retenido en la frontera con Estados Unidos acompañado de una mujer venezolana, un hecho que provocó especulaciones en redes sociales. Él pidió entonces que se respetara su vida privada.

Rodríguez ha destacado en su administración por impulsar medidas estrictas contra el consumo de drogas dentro de la estructura municipal. Bajo su gestión, Piedras Negras se convirtió, según sus declaraciones, en el único municipio de Coahuila que aplica exámenes toxicológicos obligatorios a bomberos y empleados públicos.

En su transmisión en vivo, realizada el 14 de agosto de 2025, el alcalde recalcó que cualquier servidor público que resulte positivo será destituido de inmediato, sin importar su cargo. El examen que él mismo se realizó abarcó la detección de cannabis, cocaína, metanfetaminas, anfetaminas y opiáceos, todos con resultado negativo.

La prueba se llevó a cabo frente a cámaras para disipar lo que calificó como “malinterpretaciones” del día anterior, y la transmisión concluyó una vez que se mostraron los resultados.

El examen que él mismo se realizó abarcó la detección de cannabis, cocaína, metanfetaminas, anfetaminas y opiáceos, todos con resultado negativo. Foto: Captura de pantalla en Facebook

