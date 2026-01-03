Stephen King condena ataque de EU a Venezuela: “no se trata de drogas, se trata de petróleo”

La madrugada de este 3 de enero, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio a conocer la captura del mandatario venezolano Nicolás Maduro y su pareja, Cilia Flores. Asimismo, la fiscal general estadounidense, Pam Bondi, explicó que el líder venezolano responderá principalmente por cargos de conspiración narcoterrorista.

La detención se realizó luego de que Estados Unidos ingresara a Venezuela con fuerzas militares, bombardeando distintos puntos de la capital, Caracas. "En realidad fue una operación brillante", detalló para The New York Times el presidente Trump, quien horas más tarde compartió una fotografía de la captura del líder chavista, a través de Truth Social.

Ante ello, el Gobierno de México y la presidenta Claudia Sheinbaum, condenaron y rechazaron enérgicamente las acciones militares de EU en territorio venezolano. Además, hizo un llamado urgente a respetar el derecho internacional, así como los principios y propósitos establecidos en la Carta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Lee también: Captura de Maduro por parte de EU deja los mejores memes; así reaccionaron en X

Nicolás Maduro, a bordo del USS Iwo Jima. Foto: Truth Social

La captura de Maduro ha abierto un intenso debate en redes, pues mientras algunos celebran la libertad del pueblo venezolano de lo que parecía ser una dictadura interminable, algunos cuestionan la decisión de Trump, poniendo en tela de duda sus motivos y su preocupación por la lucha contra el narcotráfico, especulando que la verdadera causa tiene que ver con la recuperación del petróleo.

¿Qué dijo el escritor sobre la intervención de EU?

Aunado a ello, el escritor estadounidense de novelas de terror y literatura fantástica, Stephen King, compartió en redes sociales su postura, criticando el actuar del gobierno norteamericano y la doble moral de su posición frente a los conflictos internacionales y la lucha contra el narcotráfico.

A través de un mensaje en la plataforma de X, señaló: "Maduro no es buena persona, de acuerdo. Pero Putin tampoco, y Trump le tendió la alfombra roja", dando a entender que el discurso utilizado por Trump para justificar el ataque a Venezuela no es del todo honesto y que, en realidad, no ha actuado con justa parcialidad.

Lee también: Ataque de EU a Venezuela: así es la Delta Force, unidad de élite que capturó a Nicolás Maduro

El escritor estadounidense enfatizó en la doble moral del mandatario Trump, al mostrar su apoyo a Putin y atacar a Nicolás Maduro. Foto: Captura de pantalla @StephenKing

"No se trata de drogas, se trata de petróleo (que en cierto modo SÍ es droga)", continúa en su mensaje, poniendo sobre la mesa la existencia de intereses ocultos por parte del Gobierno de Estados Unidos. Asimismo, agregó: "Justo cuando uno piensa que Trump ha tocado fondo, rebota aún más", cuestionando las decisiones ambiguas del mandatario.

La publicación ya cuenta con más de 500 mil visualizaciones y 55 mil reacciones. Finalmente, el mensaje del autor de la famosa saga de terror "It", generó gran conversación, con posturas a favor y en contra. Algunos de los comentarios y respuestas más populares en el post son:

"Los venezolanos y la gente de otros países de Sudamérica celebran esta acción . ¿Por qué no lo haces tú?".

"Trump le entrega Ucrania a Putin a cambio de que este le permita tomar posesión de Venezuela . Dos jefes mafiosos jugando con la vida de la gente".

"Basta de ambigüedades. ¿A quién le importa el carácter de Maduro? No deberíamos estar invadiendo naciones soberanas, punto".

También te interesará:

¿Quién es "Daniel, Me Estás Matando", el dúo que dio concierto en metro Chabacano?

Investigadores nombran fósil de tiburón en honor al anime "Chainsaw Man"

¿México o IA?: así puedes identificar videos e imágenes hechos con inteligencia artificial

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mndsm