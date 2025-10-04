"Monstruo: La hisotria de Ed Gein" es el más reciente estreno de la famosa plataforma de streaming Netflix.

Esta temporada es la tercera entrega de la antología de asesinos del productor y guionista estadounidense, Ryan Murphy, y sin duda alguna, es una de las series más esperadas por el público para la época "tenebrosa" de este 2025.

"Monstruo: La historia de Ed Gein" cuenta la vida del asesino y profanador de tumbas, Ed Gein, cuyos perturbadores crímenes sirvieron de inspiración para crear a muchos de los villanos más macabros y emblemáticos de Hollywood.

¿Cuántos capítulos tiene "Monstruo: La historia de Ed Gein"?

"Monstruo: La historia de Ed Gein" se estrenó el pasado 3 de octubre.

En la ya conocida tradición de Netflix, esta temporada narra la historia del asesino y profanador de tumbas, su relación abusiva con su madre y los terribles crímenes que cometió a lo largo de 8 capítulos, de aproximadamente una hora de duración cada uno.

¿Cómo se llaman los capítulos de "Monstruo"?

Episodio 1 : "¡Madre!"

: "¡Madre!" Episodio 2 : "Secretos que nos enferman"

: "Secretos que nos enferman" Episodio 3 : "La niñera"

: "La niñera" Episodio 4 : "Verde"

: "Verde" Episodio 5 : "Hielo"

: "Hielo" Episodio 6 : "Ave pechugona"

: "Ave pechugona" Episodio 7 : "Radio para aficionados"

: "Radio para aficionados" Episodio 8: "El padrino"

“Monstruo” es una colección antológica estadounidense de drama criminal biográfico, creada por Ian Brennan y Ryan Murphy para Netflix.

En esta tercera temporada Charlie Hunnam da vida al ladrón de tumbas, Ed Gein. Otros de los personajes principales están bajo la interpretación artística de actores como Laurie Metcalf, Tom Hollander, Addison Rae, Olivia Williams y Suzanna Son.

