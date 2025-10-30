Rosalía sorprende al comer pozole en La Casa de Toño de CDMX: así reaccionó de la cantante

El pasado miércoles 29 de octubre, Rosalía viajó a la capital mexicana luego del estreno de su nuevo sencillo, titulado "Berghain" junto a la compositora y cantante islandesa Björk y el DJ Yves Tumor, la cual formará parte de su nuevo álbum musical "LUX".

Este nuevo álbum verá la luz el próximo viernes 7 de noviembre y contará con 18 temas originales, divididos en dos bloques diferentes, mostrando una nueva faceta de la cantante española. La artista presentó esta iniciativa a todos sus fanáticos mediante un anuncio en Times Square y Madrid.

Con motivo del lanzamiento de este ambicioso proyecto, la intérprete de "Motomami" anunció a través de redes sociales una "Listening Party" en la Ciudad de México, el pasado 29 de octubre. En este evento, fanáticos y seguidores de un artista se reúnen en un lugar específico para escuchar un nuevo lanzamiento musical, creando una experiencia única e inolvidable.

Rosalía disfruta de comida mexicana en el restaurante "La casa de Toño".

Rosalía sorprende a sus fanáticos al comer en restaurante mexicano

El pasado miércoles 29 de octubre, la artista organizó una "Listening Party" en la CDMX, como parte de la gira promocional de su más reciente proyecto musical, en donde disfrutó de un rato agradable en compañía de algunos de sus seguidores y fanáticos.

En una de las sucursales de la cadena de restaurantes mexicana "La Casa de Toño", ubicada en Parque Delta, la cantante española probó algunos platillos tradicionales del país, entre los que destacaron unas enfrijoladas y un plato de pozole. Asimismo, Rosalía estuvo acompañada de los integrantes de Latin Mafia, una popular banda mexicana de indie pop.

Ante la expectativa de su público mexicano y los miembros de la agrupación, la artista probó las enfrijoladas. Al dar el primer bocado, reveló que estaban buenas, con una expresión de felicidad. Además, soltó que es sensible a lo picante, por lo que no suele consumirlo con frecuencia. También probó el sope, flautas y el agua de horchata.

📍CAPTAN a la cantante española ROSALÍA cenando pozole, flautas y agua de horchata en LA CASA DE TOÑO



La cantante española Rosalía llegó a México como parte de la gira promocional de su más reciente producción musical, LUX.#Rosalia #Pozole #horchata #LUX pic.twitter.com/JgesE7dxjA — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) October 30, 2025

Al probar el pozole, la cantante dijo que era la primera vez que lo probaba. Aseguró que estaba delicioso pero que picaba un poco. "Uh pero pica, es traicionero, pica", detalló. "Está muy bueno, me gusta, me sorprende que tenga lechuga, no estoy acostumbrada a algo que tenga esta textura... está muy bueno, me ha gustado", declaró al reaccionar a este platillo.

