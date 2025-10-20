Tres años después de haber sacudido al mundo entero con "Motomami", Rosalía está lista para regresar con nueva música y un nuevo disco.

Esta tarde la española anunció el lanzamiento de su nuevo material: "Lux", pero lo hizo por todo lo alto, con un espectacular en Times Square, donde, además, reveló la portada del álbum.

En la imagen se puede ver a la cantante vestida de blanco y cubierta con un velo, evocando una estética casi religiosa. La misma imagen se replicó en Madrid, específicamente en la fachada del cine Callao.

La cantante anunció la llegada de su nuevo disco por todo lo alto. Foto: @PInsider_

La intérprete de "Saoko" logró juntar a una gran multitud en las calles madrileñas, pero lo que nadie se esperaba es que ella aparecería en medio de los asistentes desatando la euforia.

Junto a los espectaculares, la llamada "Motomami" confirmó que el álbum verá la luz el próximo 7 de noviembre de 2025 y compartió la emoción que le provoca este regreso:

“He estado esperando tanto tiempo este día, este momento… y finalmente, este momento ha llegado”.

Aunque faltan algunos días para escuchar la nueva etapa de la cantante, los fans ya pueden pedir "Lux" a través de su página oficial. Cabe destacar que hay tres presentaciones disponibles: un vinilo autografiado, un vinilo de lujo y el formato CD.

En redes sociales, los seguidores de Rosalía se volcaron en mensajes de cariño y agradecieron que la espera esté a punto de terminar:

"Muchas ganas de disfrutar tu arte", "Se hizo la Lux", "Tu manera de salvar este año", "La reina ha vuelto", "Por fin, después de tres años ya está aquí", "Te amo Rosalía, estamos listos", son algunos de los comentarios que se pueden leer.

