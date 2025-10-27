Más Información

Fans de esperan con ansias esta nueva etapa de la artista, quien tras tres años regresa con un nuevo proyecto musical. Recientemente, la cantante lanzó su nueva canción “Berghain”, en la que colabora con Björk y el DJ Yves Tumor.

La cantante próximamente lanzará su nuevo álbum “LUX” el 7 de noviembre, y las expectativas de sus seguidores crecen conforme pasan los días. Con este nuevo adelanto, Rosalía presenta el ritmo y la sonoridad en los que busca adentrarse en esta nueva fase.

¿De qué trata "Berghain" de Rosalía?

A través de su nuevo sencillo, escuchamos a Rosalía cantando en alemán, para después ser acompañada por una orquesta que expresa diversas emociones. El tema combina tres lenguas: español, inglés y alemán, mostrando la versatilidad y la experimentación sonora que caracterizan a la intérprete.

Con “Berghain”, la artista explora su lado más íntimo y espiritual, reflejando emociones profundas en versos como “Solo soy ternura para un café” o “Sé desaparecer”.

Sin embargo, una de las partes más llamativas del tema es la participación de Björk, quien canta de forma metafórica sobre la salvación de la humanidad a través de una figura religiosa o divina: “La única forma de salvarnos es a través de la divina”.

Por primera vez, Rosalía presenta una pieza con un enfoque vocal y orquestal que resalta su capacidad como intérprete, adentrándose a otros géneros musicales y teniendo letras profundas

El tema aborda el proceso de duelo de una mujer que intenta sanar su corazón a través de la espiritualidad, un concepto que parece ser el hilo conductor del disco “LUX”, cuya portada muestra a la cantante caracterizada como una monja.

El nuevo tema “Berghain” forma parte del segundo bloque del álbum, según reveló Rolling Stone, y contará con alrededor de 18 temas originales, convirtiéndose en uno de los proyectos más ambiciosos de hasta la fecha.

