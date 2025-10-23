Más Información

María Luisa Tamez dedica medalla a técnicos del INBAL

María Luisa Tamez dedica medalla a técnicos del INBAL

Científico y artista, José María Velasco en el Kaluz

Científico y artista, José María Velasco en el Kaluz

Científico y artista, José María Velasco en el Kaluz

Científico y artista, José María Velasco en el Kaluz

Estudio MMX, mano derecha de Álvarez-Buylla en obras de Kalan

Estudio MMX, mano derecha de Álvarez-Buylla en obras de Kalan

En el costo del Museo Kalan hay 80 mdp en el aire

En el costo del Museo Kalan hay 80 mdp en el aire

Isabel Preysler desvela las cartas de amor de Vargas Llosa y los detalles de su separación

Isabel Preysler desvela las cartas de amor de Vargas Llosa y los detalles de su separación

llevaba tres años sin lanzar un nuevo álbum desde “Motomami” (2022), por lo que los fans reaccionaron con emoción después de que la artista presentara su nuevo disco “LUX” con un anuncio en Times Square y Madrid.

La intérprete de “La fama” anunció este miércoles que realizará varias listening parties en diferentes países como Ámsterdam, Berlín, Buenos Aires, Santiago de Chile, Brasil, Canadá y Ciudad de México, entre otros.

En México, el evento se llevará a cabo el próximo 29 de octubre, donde los fans podrán tener la oportunidad de escuchar “LUX” antes de su lanzamiento oficial el 7 de noviembre. Además, será una ocasión única para convivir entre seguidores.

Lee también

Aún se desconoce el lugar donde se realizará el evento para escuchar el álbum de Rosalía y si será abierto al público. Sin embargo, está confirmado que la CDMX fue elegida por su gran base de fans.

Según Rolling Stone, la artista habría elegido 18 canciones que formarán parte del disco, divididas en cuatro bloques que se llamarán MOV I, II, III y IV.

MOV I

“Sexo, Violencia y Llantas”

“Reliquia”

“Divinize”

“Porcelana”

“Mio Cristo”

MOV II

“Berghain”

“La Perla”

“Mundo Nuevo”

“De Madrugá”

MOV III

“Dios Es Un Stalker”

“La Yugular”

“Focu ‘ranni” [physical exclusive]

“Sauvignon Blanc”

“Jeanne” [physical exclusive]

MOV IV

“Novia Robot” [physical exclusive]

“La Rumba Del Perdón”

“Memória”

“Magnolias”

El nuevo proyecto “LUX” de ya se encuentra disponible para preguardar a través de plataformas digitales como Apple Music, Tidal y Spotify. Además, el disco también se lanzará en formato vinil y CD.

Lee también

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Meghan Markle quiere asistir a la boda de Taylor Swift y Travis Kelce; estaría “furiosa” si es ignorada. Foto: AFP

Meghan Markle quiere asistir a la boda de Taylor Swift y Travis Kelce; estaría “furiosa” si es ignorada

Ángela Aguilar cancela más conciertos de su gira: Ticketmaster anuncia reembolsos: Foto: AP

Ángela Aguilar cancela más conciertos de su gira: Ticketmaster anuncia reembolsos

Kim Kardashian sorprende con look de diosa griega y celebra su cumpleaños 45 en París. Foto: AFP

Kim Kardashian sorprende con look de diosa griega y celebra su cumpleaños 45 en París

Meghan Markle acusa a Kate Middleton y la culpa de su fracaso: “No soporta la idea de que prospere por mí misma”. Foto: EFE / AFP

Meghan Markle acusa a Kate Middleton y la culpa de su fracaso: “No soporta la idea de que prospere por mí misma”

Intagram

Anastasia Karanikolaou se olvida de la lencería para posar en sesión de Instagram

[Publicidad]