Más Información

Isabel Preysler desvela las cartas de amor de Vargas Llosa y los detalles de su separación

Isabel Preysler desvela las cartas de amor de Vargas Llosa y los detalles de su separación

Directora del Museo del Louvre afirma que la corona imperial dañada podrá ser restaurada

Directora del Museo del Louvre afirma que la corona imperial dañada podrá ser restaurada

​Tenochtitlan, bajo el lente de Pablo Ortiz Monasterio

​Tenochtitlan, bajo el lente de Pablo Ortiz Monasterio

Seminario de Cultura anima Festival de Poesía

Seminario de Cultura anima Festival de Poesía

Estiman en 102 millones de dólares el valor de las joyas robadas del Louvre

Estiman en 102 millones de dólares el valor de las joyas robadas del Louvre

El albanés Anri Sala vuelve a la CDMX con “ventanas de tiempo”

El albanés Anri Sala vuelve a la CDMX con “ventanas de tiempo”

La llegada de "Lux", el nuevo disco de , podría traerle serios problemas legales a la cantante española.

Para anunciar el lanzamiento, la llamada "Motomami" convocó a sus seguidores en la Plaza de Callao, en Madrid,a través de una transmisión en TikTok y, tan solo unos minutos después, la plaza lució abarrotada.

La aglomeración fue tal que, de acuerdo con medios locales, la policía tuvo que intervenir para controlarla; sin embargo, lo que más ha llamado la atención es que, aparentemente, la cantate no contaba con los permisos para realizar este evento.

Lee también

Según información publicada por el diario local, Mundiario, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, condenó lo sucedido y acusó a la catalana de "poner en peligro la integridad física de las personas”.

El regidor explicó que la multitud, de alrededor de 500 personas, movilizó a más de ocho patrullas, realizar cortes provisionales del tráfico y desviar varias líneas de transporte público.

“Madrid es una ciudad acostumbrada a grandes eventos, pero hay que hacer las cosas con planificación y seguridad”.

Asimismo, explicó que aplicarán las sanciones correspondientes, entre las que destacan una multa de hasta 600 mil euros, más de 12 millones de pesos mexicanos.

"Estamos estudiando qué es lo que hay que hace.La norma se tiene que aplicar a todos por igual”.

Aun así, el alcalde reconoció el impacto cultural de Rosalía y se mostró positivo respecto a su elección de escenario: “Nos alegra que haya elegido un lugar tan emblemático como la Plaza de Callao para la presentación de su nuevo álbum, siendo como es una artista global”.

Por su parte, la cantante no se ha pronunciado al respecto y continúa promocionando su próximo material.

Lee también

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Meghan Markle quiere asistir a la boda de Taylor Swift y Travis Kelce; estaría “furiosa” si es ignorada. Foto: AFP

Meghan Markle quiere asistir a la boda de Taylor Swift y Travis Kelce; estaría “furiosa” si es ignorada

Ángela Aguilar cancela más conciertos de su gira: Ticketmaster anuncia reembolsos: Foto: AP

Ángela Aguilar cancela más conciertos de su gira: Ticketmaster anuncia reembolsos

Kim Kardashian sorprende con look de diosa griega y celebra su cumpleaños 45 en París. Foto: AFP

Kim Kardashian sorprende con look de diosa griega y celebra su cumpleaños 45 en París

Meghan Markle acusa a Kate Middleton y la culpa de su fracaso: “No soporta la idea de que prospere por mí misma”. Foto: EFE / AFP

Meghan Markle acusa a Kate Middleton y la culpa de su fracaso: “No soporta la idea de que prospere por mí misma”

Intagram

Anastasia Karanikolaou se olvida de la lencería para posar en sesión de Instagram

[Publicidad]