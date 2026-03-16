Ring Royale alcanza los 5 millones de espectadores en YouTube; evento supera La Velada del Año I

Este domingo 15 de marzo el evento de boxeo Ring Royale, logró captar la atención de millones de usuarios en internet y se convirtió en uno de los espectáculos más comentados del fin de semana, luego de superar los 5 millones de espectadores en la plataforma streaming de YouTube.

Esta cifra colocó al espectáculo digital por encima de la audiencia registrada en la plataforma en 2021, por la primera edición del evento organizado por el streamer español Ibai Llanos, La Velada del Año I. La transmisión en vivo también superó la audiencia televisiva de los Premios Oscar.

El show, que reunió a distintas personalidades de internet en combates de exhibición, generó expectativa desde días antes de su realización debido a los careos, retos y polémicas entre participantes que circularon incasablemente en plataformas digitales como X, Instagram y TikTok.

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El evento será transmitido desde la Arena Monterrey. Foto: Ring Royale

El auge de los eventos de influencers

El formato de peleas entre creadores de contenido se ha popularizado en los últimos años gracias a espectáculos transmitidos en línea que combinan entretenimiento, deporte y espectáculo digital.

Eventos de este tipo suelen reunir a figuras del internet, quienes se enfrentan en el ring mientras miles, e incluso millones, de espectadores siguen la transmisión en vivo desde distintas partes del mundo.

El Ring Royale llegó a las 5 millones 800 mil personas conectadas de manera simultánea en YouTube, reflejando el interés que este tipo de contenidos genera entre audiencias jóvenes que consumen entretenimiento en internet.

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El evento de box organizado por Poncho de Nigris alcanzó casi los 6 millones de espectadores simultáneos en YouTube. Foto: Redes Sociales

Tras conocerse el número de espectadores, usuarios en redes comenzaron a comparar la audiencia del evento con la de la edición número 98 de los Premios Óscar, una de las ceremonias más importantes de la industria cinematográfica.

Si bien los premios de la Academia continúan siendo uno de los eventos televisivos más relevantes del mundo del cine, el crecimiento de los espectáculos transmitidos en streaming evidencia el crecimiento de este tipo de contenido en redes.

La conversación en redes sociales también destacó que estos eventos están logrando cifras de audiencia comparables con grandes producciones televisivas, lo que confirma la transformación del panorama del entretenimiento digital.

Ring Royale en cifras: se vuelve tendencia a nivel global

El evento fue tendencia número 1 en México en la plataforma de X (antes Twitter), superando la gala de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. Asimismo, se posicionó en el número 2 de tendencias a nivel global y se dice que superó 4 ediciones de La Velada del Año y Supernova.

La Velada del Año 1 (2021): 1.5 millones

La Velada del Año 2 (2022): 3.3 millones

La Velada del Año 3 (2023): 3.4 millones

La Velada del Año 4 (2024): 3.8 millones

Supernova Strikers: Orígenes: 3 millones

Finalmente, en menos de 24 horas, el evento ya reúne 37 millones de reproducciones en YouTube, además de haber logrado sold out en la Arena Monterrey.

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