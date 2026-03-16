Kim Shantal critica a Lupita Villalobos por promocionar Ring Royale; ambas se enfrentarán en Supernova

Días antes de llevarse a cabo el evento de boxeo Ring Royale en el Arena Monterrey, la influencer tijuanense Kim Shantal arremetió contra la sonorense Lupita Villalobos, tras invitarla a participar en una apuesta en una de las peleas del espectáculo organizado por Poncho de Nigris.

A través de un video de TikTok, la integrante del podcast Las Alucines retó a la exparticipante de Badabun a entrar en una apuesta de 100 mil pesos durante la pelea entre el entrenador Ronaldo López "Ronny" y el freestyler José Emiliano "Yoiker", con quien Kim ha compartido sesiones de entrenamiento.

Este desafío surgió luego de que el rapero mexicano lanzara un par de rimas improvisadas contra ella. "No hay ningún modo que en esa pelea salga ganadora Lupita Villalobos o como se llame, mejor que se dediquen a hacer podcast porque cuando se metieron con Kim no saben cómo está la bronca", recalcó.

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Rony López, ganador del Rin Royale, será el entrenador de Lupita Villalobos en la segunda edición del Supernova Génesis. Foto: Captura de pantalla

¿Qué respondió Kim Shantal en redes sociales?

En respuesta, la influencer le propuso realizar esa apuesta en su propia pelea sobre el ring de la segunda edición del Supernova Striker: Génesis. "Mejor hay que apostarlo en nuestra pelea ¿O vas a seguir promocionando la competencia?", escribió, refiriéndose a Ring Royale.

Tras el anuncio de su pelea en Supernova, Villalobos se ha encargado de alimentar la rivalidad entre ambas con indirectas y retos. "Yo no estoy tan pendiente de los entrenamientos de Yoiker... pero si lo suficiente de los míos para apostarte 100,000 sin dudarlo", añadió Kim en un tono de confianza.

La sonorense aceptó el desafío sin rechistar y negó estar haciendo promoción al evento regiomontano. "Jalo, pero 250k a nuestra pelea y no promociono nada preciosa, tu promocionaste primero al Yoiker con la supuesta "tiradera" hacia mí, pero super jalo", señaló en su contestación.

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@lupitavillalobosb Qué onda Kim? Apostanos 100k en la pelea de mi @RonaldoBXM vs @Yoiker ? Si no jalas es porque sabes que va a perder 😂 ♬ sonido original - Lupita Villalobos Beltran

Asimismo, criticó el que Kim no se animara a apostar por su compañero. "Que interesante que tú no apuestas por tu amigo el yoiker así como el Alex Flores no quiso apostar por ti cuando Un Tal Fredo le apostó por mí, como que es muy de ti y tus amistades no confiar entre ustedes no?", agregó.

El mexicano Ronny López se coronó campeón en su enfrentamiento contra el rapero Yoiker en Ring Royale y será el entrenador de Lupita Villalobos rumbo al Supernova Génesis, lo que ha generado conmoción en redes. López también entrenó la streamer mexicana Rivers en La Velada del Año III.

Finalmente, Lupita Villalobos y Kim Shantal se enfrentarán cara a cara en el Supernova Génesis, el próximo 26 de abril de 2026 en la Arena CDMX. Su combate será transmitido en vivo en la plataforma de Netflix y busca demostrar la intensidad de las personalidades norteñas sobre el cuadrilátero.

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