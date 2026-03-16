Poncho de Nigris llora tras victoria de Marcela Mistral en Ring Royale; “tengo mucha vieja”, dice

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El Ring Royale 2026 vivió uno de sus momentos más emocionantes el domingo 15 de marzo en la Arena Monterrey, cuando Marcela Mistral derrotó a Karely Ruiz.
En un enfrentamiento a tres rounds de dos minutos, ambas participantes demostraron su fuerza y resistencia, pero fue la conductora e influencer quien se mostró más efectiva y dominante sobre el ring.
La altura y técnica de Mistral fueron determinantes para conectar los golpes más precisos, impactando directamente en la defensiva de Karely, quien logró sobrevivir al primer asalto gracias a su valentía.
La victoria no solo marcó un momento histórico en el evento, sino que también provocó una emotiva reacción de Poncho de Nigris, esposo de la vencedora y organizador del evento.
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Poncho de Nigris llora tras victoria de Marcela Mistral en Ring Royale
Al concluir la pelea, Poncho subió al ring y se posicionó justo detrás de su esposa mientras la árbitra levantaba su brazo en señal de triunfo. Las lágrimas y la emoción fueron inevitables: el organizador no pudo contener su orgullo y expresó su admiración por el esfuerzo de Marcela, asegurando que “eres una chingona, te mereces todo”.
Asimismo, tras recibir el cinturón de campeona, Mistral agradeció el apoyo del público y reconoció la preparación de su rival. Con lágrimas en los ojos, la influencer expresó que la batalla fue más difícil de lo esperado y destacó la valentía de Ruiz: “Batallé mucho porque ella es una guerrera. No me imaginé que fuera a ganar”, expresó.
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Ganadores Destacados del Ring Royale 2026
La velada estuvo llena de sorpresas, combates intensos y resultados inesperados. Entre los más destacados se encuentran:
- Ronaldo López (Ronny) vs José Toporek (Yoiker) – Ganador: Ronny Un inicio explosivo para la noche, donde Ronny impuso su estrategia y fuerza desde el primer round.
- Kyliezz y Georgiana vs Alexis Mvgler y Velvetine – Ganadoras: Kyliezz y Georgiana Una pelea por equipos llena de coordinación, agilidad y movimientos sincronizados que cautivaron al público.
- Alberto “El Patrón” del Río vs Chuy Almada – Ganador: Chuy Almada El exluchador fue sorprendido por la rapidez y táctica de Almada, consolidando una victoria que dio mucho de qué hablar.
- Abelito vs Moisés “Bull Terrier” Rodríguez – Ganador: Bull Terrier Un combate donde la agresividad y potencia de Bull Terrier lo convirtieron en el favorito de la audiencia.
- Aldo de Nigris vs Nicola Porcella – Ganador: Aldo de Nigris Una pelea intensa donde la experiencia y fuerza de Aldo aseguraron un triunfo memorable.
- Alfredo Adame vs Carlos Trejo – Ganador: Alfredo Adame El cierre del evento se volvió viral cuando Adame logró un nocaut en el primer round, coronando la noche con un desenlace sorprendente y emocionante.
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