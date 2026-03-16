Poncho de Nigris llora tras victoria de Marcela Mistral en Ring Royale; “tengo mucha vieja”, dice

El Ring Royale 2026 vivió uno de sus momentos más emocionantes el domingo 15 de marzo en la Arena Monterrey, cuando Marcela Mistral derrotó a Karely Ruiz.

En un enfrentamiento a tres rounds de dos minutos, ambas participantes demostraron su fuerza y resistencia, pero fue la conductora e influencer quien se mostró más efectiva y dominante sobre el ring.

La altura y técnica de Mistral fueron determinantes para conectar los golpes más precisos, impactando directamente en la defensiva de Karely, quien logró sobrevivir al primer asalto gracias a su valentía.

MARCELA MANDA A LA LONA A KARELY EN EL SEGUNDO ROUND 🥊🔥



Durante el combate en Ring Royale, Marcela Mistral logró mandar primero a la lona a Karely Ruiz en el segundo round.#MarcelaMistral #KarelyRuiz #RingRoyale #Boxeo #Viral pic.twitter.com/5nMVe0eNoO — El Editor MZT Informativo (@EditorMzt) March 16, 2026

La victoria no solo marcó un momento histórico en el evento, sino que también provocó una emotiva reacción de Poncho de Nigris, esposo de la vencedora y organizador del evento.

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Poncho de Nigris llora tras victoria de Marcela Mistral en Ring Royale

Al concluir la pelea, Poncho subió al ring y se posicionó justo detrás de su esposa mientras la árbitra levantaba su brazo en señal de triunfo. Las lágrimas y la emoción fueron inevitables: el organizador no pudo contener su orgullo y expresó su admiración por el esfuerzo de Marcela, asegurando que “eres una chingona, te mereces todo”.

Asimismo, tras recibir el cinturón de campeona, Mistral agradeció el apoyo del público y reconoció la preparación de su rival. Con lágrimas en los ojos, la influencer expresó que la batalla fue más difícil de lo esperado y destacó la valentía de Ruiz: “Batallé mucho porque ella es una guerrera. No me imaginé que fuera a ganar”, expresó.

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Ganadores Destacados del Ring Royale 2026

La velada estuvo llena de sorpresas, combates intensos y resultados inesperados. Entre los más destacados se encuentran:

Ronaldo López (Ronny) vs José Toporek (Yoiker) – Ganador: Ronny Un inicio explosivo para la noche, donde Ronny impuso su estrategia y fuerza desde el primer round.

– Ganador: Un inicio explosivo para la noche, donde Ronny impuso su desde el primer round. Kyliezz y Georgiana vs Alexis Mvgler y Velvetine – Ganadoras: Kyliezz y Georgiana Una pelea por equipos llena de coordinación, agilidad y movimientos sincronizados que cautivaron al público.

– Ganadoras: Una pelea por equipos llena de y movimientos sincronizados que cautivaron al público. Alberto “El Patrón” del Río vs Chuy Almada – Ganador: Chuy Almada El exluchador fue sorprendido por la rapidez y táctica de Almada, consolidando una victoria que dio mucho de qué hablar.

– Ganador: El exluchador fue sorprendido por la rapidez y táctica de Almada, consolidando una victoria que dio mucho de qué hablar. Abelito vs Moisés “Bull Terrier” Rodríguez – Ganador: Bull Terrier Un combate donde la agresividad y potencia de Bull Terrier lo convirtieron en el favorito de la audiencia.

– Ganador: Un combate donde la de Bull Terrier lo convirtieron en el favorito de la audiencia. Aldo de Nigris vs Nicola Porcella – Ganador: Aldo de Nigris Una pelea intensa donde la experiencia y fuerza de Aldo aseguraron un triunfo memorable.

– Ganador: Una pelea intensa donde la experiencia y fuerza de Aldo aseguraron un triunfo memorable. Alfredo Adame vs Carlos Trejo – Ganador: Alfredo Adame El cierre del evento se volvió viral cuando Adame logró un nocaut en el primer round, coronando la noche con un desenlace sorprendente y emocionante.

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