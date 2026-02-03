Resident Evil Requiem sorprende con brutal cortometraje live action; desata elogios en redes

La frontera entre el cine y los videojuegos se vuelve a desdibujar tras el impacto causado por el reciente metraje de Resident Evil Requiem. Bajo el título “Evil Has Always Had A Name” (El mal siempre ha tenido un nombre), esta pieza audiovisual se aleja de las grandes explosiones de Hollywood para sumergirse en una narrativa de horror íntimo.

La trama se centra en la lucha desesperada de una madre soltera y su hija pequeña por sobrevivir al colapso de Raccoon City, ofreciendo una perspectiva cruda sobre las víctimas civiles del brote viral.

El horror desde la mirada civil en Raccoon City

El cortometraje inicia con una atmósfera de calma aparente, retratando una cotidianidad que se ve fragmentada de forma violenta cuando el desastre estalla. Según la narrativa visual presentada, el contraste entre la vida doméstica y el despliegue del R.P.D. (Departamento de Policía de Raccoon) subraya la vulnerabilidad de la población ante la negligencia de corporaciones como Umbrella.

Las calles se transforman en escenarios de guerra donde la protagonista se ve obligada a realizar actos de violencia extrema para proteger a su descendencia, incluyendo el aplastamiento del cráneo de un infectado en una secuencia que ha sido ampliamente comentada por su realismo técnico.

La tensión alcanza su punto máximo cuando las protagonistas deben evadir a un Licker (una de las criaturas más emblemáticas de la saga), cuya presencia refuerza la sensación de que no hay refugio seguro.

La tragedia se sella con un salto temporal tras la destrucción total de la ciudad. Mientras que la niña fallece antes de sucumbir a la mutación, la madre es ejecutada por una figura misteriosa que reclama el control del territorio bajo la premisa de que “Raccoon City es nuestra”.

De acuerdo con diversos portales especializados en la industria del entretenimiento como IGN y Eurogamer, este tipo de contenidos transmedia busca profundizar en el "lore" o trasfondo histórico antes de la llegada del título a las consolas.

Recepción crítica y aclamación en plataformas digitales

La respuesta en redes sociales ha sido unánime, calificando la pieza como una de las mejores interpretaciones de la atmósfera original de la saga. En plataformas como X (anteriormente Twitter) y YouTube, los usuarios destacan que la producción logra transmitir una angustia que las películas de alto presupuesto han omitido.

Según los comentarios de la comunidad, el cortometraje es "la representación más fiel y aterradora de Raccoon City que se ha visto en años", elogiando especialmente el diseño de maquillaje y los efectos prácticos que dan vida a los infectados.

Las tomas finales del cráter dejado por la detonación nuclear conectan directamente con la geografía que los jugadores explorarán en Resident Evil Requiem. El metraje plantea interrogantes fundamentales sobre la identidad de los ejecutores y la naturaleza de la “instalación” mencionada por las voces en la sombra.

La historia del videojuego, que se sitúa temporalmente en una Raccoon City recuperada o bajo vigilancia tras el desastre, contará con personajes como Grace Ashcroft y Victor Gideon, además del retorno de figuras icónicas como Leon S. Kennedy. El lanzamiento está programado para el 27 de febrero y estará disponible en plataformas de alto rendimiento (Xbox Series X/S, PlayStation 5 y PC), así como en la esperada Nintendo Switch 2.

La comunidad de seguidores destaca que este proyecto captura con mayor precisión la esencia del horror de supervivencia original.

