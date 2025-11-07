¡No es GTA VI! El videojuego que rompió un Récord Guinness tras su tiempo de desarrollo

El pasado jueves 6 de noviembre la compañía desarrolladora de videojuegos Rockstar Games dio a conocer que la sexta entrega de la franquicia Grand Theft Auto se retrasará nuevamente, programando su salida para el próximo jueves 19 de noviembre de 2026.

El anuncio del retraso de GTA VI generó un sinfín de reacciones en redes sociales por parte de la comunidad gamer. Algunos usuarios se mostraron molestos ante la noticia, mientras que otros se tomaron la situación con humor y lanzaron bromas respecto al tiempo de espera que, conforme pasa el tiempo, sigue aumentando.

Entre las personalidades y marcas que se pronunciaron ante el anuncio está la cuenta de Guinness World Records, organización reconocida como la máxima autoridad en materia de logros que rompen récords a nivel mundial. En la plataforma de X, la cuenta dio a conocer que hasta el momento, GTA VI no ha superado el récord al período de desarrollo más largo para un videojuego.

Lee también: GTA VI: Domino's Pizza y Duolingo trolean a Rockstar Games tras retraso del videojuego

GTA Vl. Foto: Redes sociales

¿Cuál es el videojuego que ha tomado más tiempo en su desarrollo?

El 24 de mayo de 2011, se informó que 'Duke Nukem Forever' había sido reconocido por la organización Guinness World Records por ser el videojuego con el desarrollo más largo. Este título FPS lleno de aventura y acción fue anunciado oficialmente el 28 de abril de 1997.

De acuerdo con Guinness World Records, este videojuego tardó 14 años y 43 días en publicarse, dejando su lanzamiento para el 10 de junio de 2011. El desarrollo del juego estuvo a manos de 3D Realms en colaboración con Gearbox Software, y fue publicado por 2K Games para PlayStation 3, Xbox 360 y PC, a través de Steam.

Fiel a su época, la jugabilidad de Duke Nukem Forever recuerda a los juegos de disparos en primera persona de finales de los 90 y principios de los 2 mil, concluyendo cada nivel con un enfrentamiento contra un jefe final, en la que el jugador debe mostrar las habilidades previamente aprendidas y estudiadas a lo largo de 24 capítulos.

Lee también: Fernanfloo sorprende con peculiar nombre de su bebé y genera debate en redes

El juego de disparos Duke Nukem Forever mantiene el récord al desarrollo más largo. Foto: Wiki Fandom

¿De qué trata y en qué consiste "Duke Nukem Forever"?

Duke Nukem Forever es una secuela directa del clásico Duke Nukem 3D, lanzado en 1996. Tras doce años de su final, el juego comienza con el protagonista 'Duke' mostrando un poco de su vida como un ícono mundialmente famoso, luego de derrotar a la malvada reina alienígena y salvar al planeta Tierra.

Mientras se dirige a una entrevista para la televisión, Duke se entera que una nueva invasión alienígena ha llegado a la atmósfera terrestre con intenciones desconocidas. Al percatarse, el presidente le advierte que no dañe a los nuevos intrusos, no obstante, el protagonista se prepara para desobedecer las reglas y acabar con los hostiles extraterrestres que buscan venganza.

Después de un intenso enfrentamiento en contra de la reina alienígena, Duke se desmaya y al despertar busca la manera de cerrar el portal que trae a las extrañas criaturas a su mundo. Para ello, el protagonista decide destruir la presa de la ciudad con explosivos. Una vez que el portal se cierra, Duke se enfrenta cara a cara con el "emperador cíclope", quien parece empeñado en conseguir su misión de destruir la humanidad.

También te interesará:

¿Cómo era el Marigalante, la embarcación turística que se hundió en Puerto Vallarta?

Morrissey cancela conciertos en México, otra vez, y los memes no perdonan

Día de Muertos 2025: con ofrenda, rinden homenaje a víctimas de la explosión en Puente de la Concordia en TikTok

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mndsm