Chumel Torres critica a Billie Eilish por discurso contra Trump en los Grammys 2026; "no vivan en territorios robados”

La gala de los Grammy no solo dejó momentos musicales memorables, sino que también abrió un debate político y social que rápidamente se trasladó a las redes sociales.

Durante la edición 68 de los Premios Grammy, celebrada en el Crypto Arena de Los Ángeles, varias celebridades aprovecharon el escenario para alzar la voz en defensa de la comunidad latina y de los migrantes en Estados Unidos, en un contexto marcado por las políticas migratorias de Donald Trump.

Bad Bunny se llevó el Grammy a Mejor álbum de música urbana por "Debí Tirar Más Fotos" . Foto: AP.

Billie Eilish, triunfó en Canción del año por “Wildflower”. Fotos: AFP y AP

Una de las intervenciones que más impacto generó fue la de Billie Eilish, quien, tras recibir el premio a Mejor Canción del Año por Wildflower, utilizó el micrófono para lanzar el siguiente mensaje:

“Nadie es ilegal en tierra robada. Debemos seguir luchando y alzando la voz. Nuestras voces importan. Fuck ICE”.

Billie Eilish says "f*ck ice" during her #Grammys acceptance speech: "Nobody is illegal on stolen land. We need to keep fighting and speaking up. Our voices do matter." pic.twitter.com/Sz1um3afYJ — Variety (@Variety) February 2, 2026

Asimismo añadió que atraviesa un momento complejo para saber cómo actuar frente a la situación actual, aunque aseguró sentirse esperanzada.

“Tenemos que seguir luchando, alzando la voz y protestando, porque nuestras voces de verdad importan. Las personas importan”.

Chumel Torres critica a Billie Eilish tras discurso contra Trump

Estas declaraciones no tardaron en desatar polémica, pues usuarios en X y otras plataformas cuestionaron la coherencia de su discurso, señalando que, si defiende esa postura, debería devolver su mansión valuada en más de 14 millones de dólares a la tribu Tongva, pueblo originario de la región de Los Ángeles.

Además, hubo quienes aseguraron que la cantante no tendría motivos para oponerse a albergar migrantes o comunidades indígenas, argumentando que gran parte de los territorios actuales fueron obtenidos históricamente mediante el despojo.

Sin embargo, el debate escaló aún más cuando el comunicador mexicano Chumel Torres se pronunció al respecto. A través de una publicación en su cuenta de X, escribió:

“Antes de hacerse los activistas, asegúrense de no vivir en territorios robados a pueblos originarios, maifrens”.

Chumel Torres critica a Billie Eilish tras discurso contra Trump. Foto: Captura de pantalla

Como era de esperarse, el comentario se volvió viral casi de inmediato y dividió opiniones. Mientras algunos usuarios respaldaron la postura crítica del conductor, otros salieron en defensa de Eilish, señalando que no es responsable de haber nacido en territorios con una historia de despojo, pero sí de reconocerla y denunciar las injusticias actuales.

También dejaron comentarios como:

"Chumi ya todo te molesta, te estás convirtiendo en lo que juraste destruir"

"Es tierra robada? Sí, es inhumano llamar a alguien ilegal y criminalizarlo por migrar, sí. No veo la falla!"

"La pregunta seria, se puede tener en una misma ideología la idea de tierras robadas y a la vez defender la migración?"

