Salinas Pliego y Chumel Torres reaccionan a la pelea en el Congreso de CDMX; esto dijeron

La tarde de ayer, diputados de Morena y del PAN se enfrascaron en un altercado dentro del Congreso de la Ciudad de México, luego de que la bancada guinda presentara una reserva que terminó siendo aprobada. Con ella, se estableció que el nuevo órgano de transparencia —que sustituirá al Instituto de Transparencia— no será colegiado, a diferencia de lo que se había avalado el sábado pasado en comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Transparencia.

La diputada del PAN, Daniela Álvarez, subió a tribuna para denunciar que se había roto el acuerdo político previamente establecido, por lo que advirtió que su bancada tomaría la tribuna.

Tras su intervención comenzaron los gritos en el pleno. El presidente de la Mesa Directiva, Jesús Sesma, intentó continuar con la sesión al conceder el uso de la palabra a las y los legisladores desde sus curules; sin embargo, el ruido y las consignas impidieron que pudieran ser escuchados.

Posteriormente, la diputada del PRI Tania Larios escaló hasta el área de sonido para intentar tomar el control, legisladores de Morena corrieron para impedirlo. Otras legisladoras de Morena corrieron e ingresaron por la parte trasera de la Mesa Directiva hasta la tribuna y ahí comenzaron los empujones, codazos y jalones de cabello.

En medio del caos, se pudo observar a las legisladoras Daniela Álvarez, Yuriri Ayala, Claudia Pérez y Rosario Morales forcejear entre sí, incluso jalándose el cabello. Ante la escena, el presidente de la Mesa Directiva, Jesús Sesma, visiblemente sorprendido por lo que ocurría, intentó intervenir para separarlas.

Salinas Pliego y Chumel Torres reaccionan a pelea en el Congreso de CDMX

Por lo anterior, el empresario Ricardo Salinas Pliego y el influencer Chumel Torres reaccionaron al respecto.

Por medio de la plataforma X, el fundador de Grupo Salinas se limitó a reaccionar únicamente con emojis, retratando la penosa escena.

Foto: X

Por su parte, el youtuber calificó de “verduleras” a las diputadas las el zafarrancho. “Verduleras. Así les decimos en mi tierra”.

Foto: X

