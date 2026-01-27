Regular Show x Fortnite: Mordecai y Rigby ya tienen fecha de estreno en la tienda

La colaboración entre Un show más (Regular Show) y Fortnite deja de ser un rumor para convertirse en un lanzamiento oficial dentro del videojuego de Epic Games. De acuerdo con la información publicada por las cuentas oficiales de Fortnite en redes sociales, los personajes de la exitosa serie animada de Cartoon Network se integran al Battle Royale a partir del viernes 30 de enero, como parte de una actualización en la tienda digital.

Según Epic Games, la alianza forma parte de su estrategia de colaboraciones con franquicias de animación que han demostrado una alta aceptación entre los jugadores.

En este caso, la llegada de Mordecai y Skips como atuendos jugables, así como la inclusión de Rigby en formato de compañero, refuerza la presencia de contenidos de Cartoon Network dentro del ecosistema del juego.

Foto: Captura de pantalla en X

Lee también: Festival de Invierno 2025 en Fortnite trae regalos y nuevas colaboraciones: conoce los detalles

Personajes disponibles y debate entre los fans

La compañía detalla que Mordecai llega como atuendo principal e incluye mochila retro, pico y estilo LEGO, mientras que Skips también se incorpora como skin completa con accesorios temáticos. Rigby, uno de los protagonistas más solicitados por la comunidad, aparece únicamente como compañero, con estilo adicional y efectos de sonido, decisión que ha generado reacciones encontradas.

De acuerdo con análisis publicados por portales especializados en videojuegos como IGN y GameSpot, la elección de Rigby como compañero responde a limitaciones técnicas relacionadas con la estatura del personaje dentro del sistema de animaciones del juego. Esta solución evita problemas visuales observados anteriormente con personajes de menor tamaño, aunque para algunos seguidores representa una oportunidad perdida de jugar con ambos protagonistas principales.

Epic Games señala que la colección se complementa con gestos inspirados en la serie, como “Ooohhhh” y “Skipping”, los cuales reproducen expresiones y movimientos reconocibles para los seguidores de Un show más. La propuesta estética mantiene fidelidad al diseño original de la animación, adaptado al estilo visual de Fortnite.

El lugar de Regular Show en las colaboraciones de Fortnite

La incorporación de Regular Show se suma a otras colaboraciones exitosas con Cartoon Network, entre ellas Hora de Aventura y Ed, Edd y Eddy. Según datos compartidos por Epic Games en su sitio oficial para desarrolladores, este tipo de alianzas incrementa la interacción en la tienda y fortalece la conexión entre distintas generaciones de jugadores.

Especialistas en cultura digital citados por The Verge señalan que el modelo de monetización basado en skins de colaboración se ha convertido en uno de los pilares económicos de Fortnite. Aunque parte de la comunidad expresa saturación por la frecuencia de estos lanzamientos, también reconoce el atractivo de ver personajes de series animadas, películas y videojuegos coexistiendo dentro del mismo entorno virtual.

La llegada de Mordecai, Skips y Rigby confirma el peso cultural de Un show más más de una década después de su estreno original, así como la capacidad de Fortnite para reinventarse constantemente a través de la nostalgia y la cultura pop.

También te interesará:

¿Cómo eliminar las manchas del inodoro de una vez por todas?, guía paso a paso

Año Nuevo Chino 2026: ¿qué animal representa el nuevo ciclo y qué simboliza?

¿Por qué tu gato te toca la cara con su pata y qué significa este comportamiento?

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov