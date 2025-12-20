Festival de Invierno 2025 en Fortnite trae regalos y nuevas colaboraciones: conoce los detalles

El pasado sábado 29 de noviembre, el videojuego battle royale de Epic Games Fortnite cerró un episodio más en su contenido, dándole así la bienvenida al séptimo capítulo de la temporada, llamado "Pacific Break", añadiendo nuevos accesorios exclusivos a la tienda, así como skins inéditos.

Además del estreno de este nuevo episodio, Fornite anunció su Festival de Invierno 2025, un evento navideño que traerá diversos regalos para los jugadores. Desde skins únicos y accesorios temáticos, Fortnite consentirá a todos sus jugadores este cierre de año.

¿Qué colaboraciones se aproximan?

El pasado 15 de diciembre, Fortnite publicó algunas pistas de las sorpresas que llegarían con el Festival de Invierno de este año. En el video compartido en la plataforma de Instagram se puede ver una hermosa escena navideña en una habitación, llena de regalos y un gran árbol decorado con esferas rojas.

El mágico mundo de Harry Potter está listo para recibir la Navidad este 2025. Foto: Fortnite

Sin embargo, lo que más llamó la atención de los fanáticos fueron unos pares de calcetines que colgaban en la chimenea del lugar, pues estas mostraban el logo de las cuatro casas de Hogwarts: Gryffindor, Slytherin, Ravenclaw y Hufflepuf, confirmando su próxima colaboración con el universo mágico de Harry Potter.

Luego de tanta expectativa generada, el jueves 18 de diciembre finalmente se revelaron los atuendos que llegarán con las colaboraciones de esta temporada navideña, destacando los personalizables del famoso mago. Junto a él, llegará el "Teniente Invierno", un adorable hámster peludo que trae muchos regalos para Navidad.

Otra de las colaboraciones que despertó la curiosidad de los jugadores fue con la cantante virtual Hatsune Miku, con su estilo "Snow Miku", un atuendo que sin duda ha sido el mejor regalo para los fans de la celebridad musical. Asimismo se esperan nuevos estilos en la tienda, como "Santabrina" de la cantante Sabrina Carpenter.

Por otro lado, hay dos grandes colaboraciones que se han anunciado hasta el momento. La primera es con la serie animada Bob Esponja, donde destaca el skin de esta adorable y traviesa esponja amarilla. Otro colaboración que está dando de qué hablar es con el anime japonés Bleach, con skins exclusivos de Ichigo Kurosaki, Rukia Kuchiki, Uryu Ishida y Orihime Inoue.

¿Qué regalos llegarán con este festival invernal?

El Festival de Invierno traerá un total de 14 regalos este año, cada uno de ellos se podrá abrir todos los días hasta el próximo lunes 4 de enero a las 20:00 horas en la "Cabaña de Regalos" del juego. Entre los accesorios y regalos destaca: la mochila retro "Regalo personal", la mochila retro "Pingüi festivo", el pico "Labris de oro" y el pico "Bate festivo".

Este 2025, Fortnite ofrecerá un total de 14 regalos para celebrar la Navidad. Foto: Fortnite

