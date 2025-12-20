Humedad y moho en el baño: ¿cómo eliminarlos sin usar químicos agresivos?

Más Información

La humedad y el moho en el son problemas comunes en muchos hogares, especialmente en espacios con poca ventilación.

Sin embargo, además de afectar la apariencia y estética de tu baño, su presencia puede deteriorar materiales y tener consecuencias negativas en tu salud, especialmente si alguien en el hogar tiene asma o alergias.

Por ello, aquí te contamos algunas soluciones caseras y efectivas que te ayudarán a eliminar la humedad y el moho de tu baño sin la necesidad de utilizar químicos agresivos.

Mantener un baño limpio no solo es cuestión de estética, sino de higiene y salud. Foto: Canva
Mantener un baño limpio no solo es cuestión de estética, sino de higiene y salud. Foto: Canva

¿Cómo eliminar la humedad y el moho de tu baño sin usar químicos agresivos?

De acuerdo con el blog de recomendaciones de HomeServe, una empresa especializada en soluciones de mantenimiento, reparación e instalaciones para el hogar, estas son 4 maneras de eliminar la humedad y el moho de tu baño sin usar químicos agresivos:

1. Bicarbonato de sodio

Es un absorbente natural de la humedad que ayuda a eliminar el moho. Únicamente debes aplicarlo disuelto en agua sobre las zonas afectadas y frotar con un cepillo pequeño.

2. Vinagre

Al contrario que con el bicarbonato, es mejor aplicar el vinagre directamente ala zona afectada, sin diluirlo, para que no pierda su concentración ácida. Déjalo actuar y luego frota y retira el exceso para limpiar y darle brillo a la superficie.

el bicarbonato y el vinagre son grandes aliados para eliminar el moho. Foto: EL TIEMPO
el bicarbonato y el vinagre son grandes aliados para eliminar el moho. Foto: EL TIEMPO

3. Aceite de árbol de té

Es una alternativa más costosa que las anteriores, sin embargo, resulta muy eficaz y útil, gracias a las propiedades antihongos que tiene este producto natural.

Debes poner una cucharada del aceite en un vaso de agua y la repartirás con un trapo sobre la zona afectada para que penetre correctamente. Déjala actuar y no la enjuagues.

4. Agua oxigenada

El agua oxigenada elimina la humedad y el moho sin generar gases tóxicos durante el proceso. Únicamente debes rociar las zonas donde haya proliferado el moho y déjalo actuar por lo menos 15 minutos.

Posteriormente toma un cepillo y talla las zonas para devolverles blancura.

El agua oxigenada también ayuda a devolverle la blancura a las superficies de tu baño. Foto: Archivo EL UNIVERSAL
El agua oxigenada también ayuda a devolverle la blancura a las superficies de tu baño. Foto: Archivo EL UNIVERSAL

