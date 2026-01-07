Fortnite anuncia colaboración con South Park: ¿cuándo será el evento y qué skins habrá?

La tarde de este miércoles se confirmó una de las colaboraciones más llamativas en la historia reciente de Fortnite. El videojuego desarrollado por Epic Games anunció un cruce oficial con la serie animada South Park, noticia que fue revelada mediante un tráiler que combina animación original con escenas de gameplay, evocando el recordado episodio de World of Warcraft de la producción creada por Trey Parker y Matt Stone.

En el video, Cartman, Kyle, Stan y Kenny aparecen jugando Fortnite mientras Butters permanece fuera de la partida, situación que desencadena una secuencia narrativa fiel al humor característico de la serie. Posteriormente, el Profesor Caos irrumpe con la Vara de la Verdad y provoca que el autobús escolar se transforme en el icónico vehículo del battle royale, transportando a los personajes directamente a la isla del juego.

¿Cuándo será el evento y qué contenido incluirá?

De acuerdo con la descripción oficial del tráiler publicada por Epic Games, las skins de Cartman, Kenny, Stan, Kyle y Butters llegarán a la tienda interna de Fortnite el 9 de enero de 2026. Cada personaje contará con un diseño exclusivo adaptado al estilo del juego, utilizando armaduras tipo mecha para integrarse de manera coherente a la jugabilidad.

El material promocional también confirma la llegada de A.W.E.S.O.M.-O como una de las variantes más destacadas, así como la versión del Profesor Caos de Butters. Además, se integrará a Toallín como acompañante interactivo, los Cheesy Puffs como consumibles dentro de las partidas y la Vara de la Verdad como un objeto legendario inspirado en los videojuegos de rol ambientados en el universo de South Park.

Otro de los elementos centrales será la apertura de Cartmanland, una zona temática basada en el parque ficticio visto en la serie, la cual permanecerá disponible desde el inicio de la colaboración hasta el 5 de febrero de 2026.

Cambios en el gameplay y expectativas de la comunidad

La colaboración también traerá ajustes en la experiencia de juego. Según información oficial de Epic Games, se habilitarán listas de partidas para equipos de cinco jugadores, una modificación poco habitual que permitirá escuadras más grandes durante el evento. Todo este contenido forma parte de la Temporada 7, que inició a finales de 2025 tras una minitemporada colaborativa con Los Simpsons.

Las redes sociales oficiales de Fortnite reforzaron el anuncio al compartir una imagen de Butters esperando en el lobby, acompañada del mensaje “Caos, en camino”, lo que muchos interpretan como el nombre interno del evento. Aunque Epic Games no ha confirmado los precios ni la estructura final del pase de batalla especial, la comunidad ya especula sobre la inclusión de música temática, gestos exclusivos y desafíos narrativos.

Hasta ahora, la desarrolladora no ha detallado si la colaboración incluirá misiones con historia o eventos en vivo, pero el alcance del tráiler y la cantidad de contenido mostrado apuntan a uno de los cruces más ambiciosos del juego en los últimos años.

