⁠Refugio disfraza a perritos de personajes de Stranger Things para incitar adopciones

Las campañas de adopción suelen intentar apelar a la ternura, pero desafortunadamente, muy pocas veces logran volverse un fenómeno de , pues los usuarios siempre estamos expuestos a una diversidad de estímulos y contenido nuevo.

Sin embargo, una reciente iniciativa del Departamento de Protección Animal (DPA) de Caxias do Sul, un municipio al sur de Brasil, ha generado furor en plataformas digitales por implementar una estrategia que no solo provoca ternura, sino que conecta con audiencias jóvenes y con amantes de la cultura pop.

Se trata de "Stranger Dogs", la nueva campaña del DPA, en la que caracterizaron a los perritos en adopción de los diferentes personajes de la famosa serie de Netflix, que recientemente llegó a su fin, .

El Departamento de Protección Animal combinó tecnología y cultura pop para esta campaña. Foto: Instragram @dpa.cxs
"Stranger Dogs" la campaña de adopción viral en redes sociales

El DPA de Caxias do Sul se ha hecho famoso en el país por sus campañas de adopción creativas e innovadoras y Stranger Dogs parece no ser la excepción.

En medio del entusiasmo que ha generado el gran final de Stranger Things a nivel mundial, esta institución brasileña decidió aprovechar la tendencia, utilizando Inteligencia Artificial (IA) para caracterizar a cada cachorro de la campaña de un personaje de la serie.

En la imágenes, publicadas a través de la cuenta de Instagram del DPA, se invita a la población a adoptar a alguno de los cachorros, a quienes también han nombrado como el personaje al que caracterizan.

Perrito caracterizado de Dustin. Foto: Instragram @dpa.cxs
"Directamente del Upside Down. ¡Estos pequeños están listos para ser adoptados! Si estás buscando un compañero para todas tus aventuras, tu nuevo mejor amigo te está esperando en la DPA", dice el post del refugio.

Los cachorros tienen aproximadamente 50 días, son perritos de tamaño mediano y el Ayuntamiento de Caxias do Sul garantiza su esterilización en cuanto cumplan la edad adecuada.

En la misma publicación el DPA actualizó que el cachorro Will ya fue adoptado.

