El balompié posee la capacidad constante de unir culturas distantes (y el ambiente de la Copa del Mundo en territorio nacional evidencia que los aficionados asiáticos disfrutan de la hospitalidad y el entusiasmo de la población mexicana).

A pesar de las barreras idiomáticas iniciales, el uso del inglés y de ciertas expresiones nativas permite construir un entorno de celebración mutua. Compartir vocabulario básico representa un gesto de respeto que hace sentir a los visitantes en su propio hogar mientras se comparte la emoción del torneo.

De acuerdo con estudios del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (organismo que promueve la diversidad lingüística y el entendimiento cultural), el intercambio de palabras sencillas durante eventos masivos refuerza la empatía global y disminuye la brecha de comunicación entre comunidades de distintos continentes.

Tomada de la Embajada de Corea en México

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Expresiones fundamentales en coreano para el aliento en las tribunas

Para mimetizarse con los seguidores asiáticos y replicar con precisión sus muestras de entusiasmo, resulta ideal memorizar frases que aluden directamente a la identidad de su equipo. Según guías de divulgación del Centro Cultural Coreano en México, estas son las opciones principales para festejar durante los noventa minutos:

¡Vamos Tigres de Asia! (Apodo oficial de su selección): 아시아의 호랑이 화이팅! (Asi-eui horangi hwaiting!) .

. ¡Viva Corea del Sur!: 대한민국 만세! (Dae-han-min-guk manse!) .

. ¡Vamos, tú puedes! (La expresión universal de ánimo): 화이팅! (Hwaiting!) .

. ¡Es gol!: 골이다! (Golida!) .

. ¡Lo hicimos! / ¡Buen trabajo!: 수고하셨습니다! (Su-go-ha-syeot-seum-ni-da!) .

. Coreano(s) y mexicano(s) somos hermanos: 한국인과 멕시코인은 형제입니다 (Hanguk-ingwa Meksiko-ineun hyeong-je-imnida) .

. A la par de estas frases, el cántico de estadio más tradicional consiste en corear de forma rítmica la frase "¡Dae~han~min~guk!" (que significa República de Corea), acompañada inmediatamente por una secuencia de cinco aplausos consecutivos.

Aficionados de Corea del Sur se apoderan de Guadalajara / Foto: Valente Rosas-EL UNIVERSAL

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El inglés como alternativa de convivencia universal en el entorno deportivo

Cuando la pronunciación en la lengua asiática representa un reto mayor, el idioma inglés se consolida como la herramienta de mediación por excelencia. Las bases de datos del British Council (organismo internacional especializado en la enseñanza del inglés y relaciones culturales) destacan que el vocabulario deportivo simplificado facilita interacciones humanas espontáneas y de alta cohesión social en espacios recreativos.

Las frases en inglés recomendadas para interactuar de forma rápida con los aficionados visitantes incluyen las siguientes estructuras:

¡Qué gran gol!: What a great goal!

¡Vamos, jueguen bien!: Come on, play well!

¡Vamos! / ¡Sigan así!: Come on! / Keep it up!

¡Ustedes son los mejores!: You guys are the best!

¡Buen intento!: Good try! / Good effort!

El uso de estos recursos lingüísticos permite que la rivalidad deportiva se mantenga estrictamente dentro de la cancha, transformando las zonas de transmisión y los alrededores de los estadios en puntos de encuentro pacíficos y enriquecedores para ambas naciones.

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