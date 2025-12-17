¿Quién era Susana Klein, actriz argentina que marcó época en el doblaje con Mafalda y Candy Candy?

El mundo del doblaje latinoamericano se encuentra de luto tras confirmarse la muerte de Susana Klein, actriz argentina que falleció el pasado 11 de diciembre a los 83 años de edad. La artista residía en Alemania desde hace varios años, país al que se mudó para estar cerca de su familia. La noticia fue confirmada por Cecilia Gispert, colega, amiga cercana y figura también emblemática del doblaje, quien destacó el legado artístico y humano de Klein.

Susana Klein fue una de las voces más reconocibles de la animación que llegó a América Latina entre las décadas de los setenta y ochenta. Su trabajo trascendió generaciones gracias a personajes que se convirtieron en parte de la memoria colectiva, tanto por su interpretación actoral como por su talento vocal en temas musicales que acompañaron series inolvidables.

Susana Klein, actriz de doblaje argentina (1941 - 2025). Foto: Especial

Una voz referente de la animación y el doblaje latinoamericano

La trayectoria de Susana Klein se consolidó en una época clave para la industria del doblaje. Entre 1977 y 1989 participó en numerosas producciones animadas y cinematográficas que marcaron a la audiencia infantil y juvenil. Uno de sus trabajos más recordados fue la voz de Mafalda en Mafalda, la película, estrenada en 1982, donde logró trasladar al español el carácter crítico, tierno y reflexivo del personaje creado por Quino.

Además, Klein participó en series animadas como Arbegas, el rayo custodio, Jet Marte, Dartanias, el robot del futuro, Penny Crayon y La familia Ness, demostrando una gran versatilidad para interpretar personajes infantiles y juveniles. En el ámbito cinematográfico, también prestó su voz en producciones como Ico, el caballito valiente y en Superman III, donde interpretó a Luisa Lane en una versión para el mercado latinoamericano.

En 1989, tras más de una década de trabajo constante, Susana Klein decidió dejar Argentina y trasladarse a Europa. Vivió primero en Barcelona, España, donde continuó vinculada al doblaje, y posteriormente se estableció en Alemania, país en el que pasó sus últimos años acompañada de sus hijos.

Manolito y Mafalda. Fuente: Instagram @mafaldadigital

La voz cantada que marcó a Candy Candy y a toda una generación

Uno de los aportes más recordados de Susana Klein fue su participación musical en Candy Candy, una de las series de anime más populares de los años ochenta en América Latina. Klein interpretó los temas de apertura y cierre conocidos como Llámame Candy y Carrusel, canciones que se convirtieron en parte esencial de la experiencia emocional de la serie.

Candy Candy narraba la historia de Candice White, una huérfana que enfrentaba adversidades marcadas por la pérdida, la amistad y el crecimiento personal. La voz de Klein, junto con la interpretación de Cecilia Gispert en el personaje principal, fue clave para el impacto que la serie tuvo en países como México, donde se consolidó como un fenómeno televisivo.

La eterna perseverancia de Candy es su principal característica. Foto: Toei Animation

La propia Gispert recordó a Klein como una compañera generosa y una amiga entrañable, subrayando que su voz seguirá viva en la memoria de quienes crecieron con esas historias. Bases de datos especializadas en doblaje también registran su participación en producciones realizadas en España, lo que amplió su influencia en el ámbito hispanohablante.

El fallecimiento de Susana Klein representa una pérdida significativa para la cultura popular y el doblaje en español. Su legado permanece en cada personaje, canción y recuerdo que sigue acompañando a millones de personas.

