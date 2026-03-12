La consolidación de los Centros LIBRE (Libertad, Igualdad, Bienestar, Redes y Emancipación) representa una de las apuestas más ambiciosas en materia de política social y de género en el México contemporáneo.

Estos espacios, concebidos como núcleos comunitarios integrales, operan desde 2025 bajo una premisa fundamental: garantizar la seguridad y el desarrollo de las mujeres mediante la gratuidad y la proximidad.

De acuerdo con la Secretaría de las Mujeres, esta red ha logrado atender a más de 438 mil usuarias desde mayo de 2025, estableciéndose como el primer punto de contacto para quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad.

La titular de la dependencia, Citlalli Hernández, destaca que estos recintos son el resultado de una coordinación estratégica entre los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal).

Inauguran primer Centro Libre para las Mujeres de Ecatepec; buscan atender y beneficiar alrededor de 18 mil personas. Foto: Especial.

Según las proyecciones para este 2026, el Gobierno de México destina una inversión de 983,491,530 pesos (una cifra que representa un aumento sustancial para la infraestructura de género) con el fin de instalar 323 nuevas unidades.

La "tríada de atención" y el fomento a la autonomía económica

El funcionamiento de los Centros LIBRE se sustenta en lo que las autoridades denominan la "tríada de atención", un modelo que integra asesoría jurídica, psicológica y trabajo social de manera simultánea. Este enfoque interdisciplinario permite que las mujeres no solo reciban acompañamiento legal en casos de violencia, sino también el soporte emocional necesario para enfrentar procesos de emancipación.

Más allá de la atención a crisis, los centros priorizan la autonomía económica como una herramienta de prevención primaria. De acuerdo con los lineamientos del programa, se imparten talleres de capacitación para el empleo y desarrollo profesional que son decididos por las propias usuarias mediante asambleas comunitarias.

Estos espacios funcionan de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 18:00 horas, ofreciendo un catálogo diverso que incluye:

Capacitación técnica en diversos oficios y desarrollo de habilidades profesionales.

Actividades físicas, deportivas y culturales para fomentar la salud y el esparcimiento.

Programas recreativos y lúdicos diseñados específicamente para las hijas e hijos de las usuarias.

Fortalecimiento de redes de apoyo comunitario para favorecer un cambio cultural profundo.

Expansión nacional y metas de cobertura para el año 2026

La meta para el presente año es alcanzar las 1001 unidades operativas en las 32 entidades federativas. Este crecimiento se fundamenta en la necesidad de romper la dependencia económica que, en múltiples casos, obliga a las mujeres a permanecer en círculos de violencia.

Al respecto, la administración subraya que el objetivo es "fortalecer y dar herramientas a las mujeres para que puedan desprenderse de la dependencia" (una frase que resume la filosofía de la emancipación propuesta por el proyecto).

Investigaciones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sugieren que los centros de atención "one-stop" (donde se encuentran todos los servicios en un mismo lugar) optimizan la respuesta institucional y aumentan la confianza de la ciudadanía en el sistema de justicia y protección.

Los Centros LIBRE adoptan este modelo, integrando no solo la defensa de derechos, sino también la reconstrucción del tejido social. La presidenta Claudia Sheinbaum impulsa esta iniciativa como un eje de transformación cultural, donde el Estado asume la responsabilidad de ofrecer espacios seguros, dignos y accesibles para niñas, adolescentes y mujeres de todo el territorio nacional.

