Inicia registro para la Beca Rita Cetina en primaria; guía paso a paso para hacer el trámite en línea

El proceso de inscripción para la Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina ha comenzado formalmente este 4 de marzo de 2026, marcando un hito en la política social de la actual administración.

Este programa, impulsado por la presidencia de la República, tiene como objetivo principal otorgar un apoyo económico anual de 2,500 pesos a cada estudiante inscrito en primarias públicas del país.

De acuerdo con los lineamientos del programa, este recurso está diseñado para facilitar la adquisición de útiles y uniformes escolares, garantizando que la situación económica no sea un impedimento para el aprendizaje.

La convocatoria permanece abierta hasta el 19 de marzo, periodo en el cual las madres, padres o tutores deben realizar el trámite de manera gratuita y exclusivamente a través del portal oficial.

Es fundamental precisar que este registro está dirigido únicamente a quienes aún no cuentan con un apoyo similar, puesto que aquellas familias beneficiarias de la anterior Beca Benito Juárez mantienen su estatus actual sin necesidad de nuevas gestiones. Según informes de la Secretaría de Educación Pública (SEP), la meta es alcanzar la universalidad en el nivel básico, consolidando la educación como un derecho constitucional accesible para todos.

Requisitos y documentación necesaria para el alta en el sistema

Para iniciar el proceso, el tutor responsable debe contar con una cuenta activa en el sistema Llave MX. Este mecanismo de identidad digital es indispensable para validar la autenticidad del solicitante y agilizar los trámites gubernamentales.

De acuerdo con el portal de Soporte Técnico de Identidad Digital, los documentos requeridos deben ser cargados en formato digital y consisten en una identificación oficial vigente y un comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a tres meses.

Una vez dentro de la plataforma, el sistema solicita la Clave Única de Registro de Población (CURP) del estudiante y la Clave de Centro de Trabajo (CCT) de la institución educativa.

La precisión en estos datos es vital, ya que "al finalizar, se genera un comprobante; es muy importante descargarlo y guardarlo como respaldo del trámite", según advierten las autoridades educativas en sus guías de usuario.

Tras la validación de la información, la entrega de los apoyos se realizará mediante las tarjetas del Banco del Bienestar en fechas que se comunicarán oportunamente a través de los planteles escolares.

Madre, padre, tutora o tutor:



El registro a la Beca de Apoyo para Útiles y Uniformes #RitaCetina será del 02 al 19 de marzo, aquí te comparto qué documentos necesitarás ⬇️



Guía paso a paso para completar el registro de forma exitosa

El procedimiento se divide en dos fases críticas: la creación de la identidad digital y el registro específico del alumno. A continuación, se detalla la metodología a seguir:

Generación de Llave MX: Ingrese a la página oficial de la beca y seleccione la opción para crear cuenta. Deberá introducir su CURP (del tutor), código postal y establecer un medio de contacto (teléfono o correo electrónico), además de generar una contraseña segura.

Ingrese a la página oficial de la beca y seleccione la opción para crear cuenta. Deberá introducir su CURP (del tutor), código postal y establecer un medio de contacto (teléfono o correo electrónico), además de generar una contraseña segura. Inicio de sesión y carga de documentos: Con la cuenta activa, acceda nuevamente al portal. El sistema mostrará datos pre-llenados; el usuario debe subir la identificación oficial y el comprobante de domicilio solicitado.

Con la cuenta activa, acceda nuevamente al portal. El sistema mostrará datos pre-llenados; el usuario debe subir la identificación oficial y el comprobante de domicilio solicitado. Registro del estudiante: Seleccione "Registrar un estudiante " e ingrese la CURP del menor. Tras validar la identidad, es necesario buscar la escuela mediante la CCT y completar los campos de nivel escolar, turno, grado y parentesco.

Seleccione " e ingrese la CURP del menor. Tras validar la identidad, es necesario buscar la escuela mediante la CCT y completar los campos de nivel escolar, turno, grado y parentesco. Finalización: Una vez aceptado el manifiesto de veracidad de la información, el sistema permite revisar los datos. Si todo es correcto, se procede a guardar y descargar el comprobante de inscripción.

