Más Información

Beca Rita Cetina 2026; ¿qué datos y documentos se necesitan para el registro de alumnos de primaria?

Beca Rita Cetina 2026; ¿qué datos y documentos se necesitan para el registro de alumnos de primaria?

Eclipse Solar Anular: ¿qué es y dónde podrá observarse el “Anillo de Fuego"?

Eclipse Solar Anular: ¿qué es y dónde podrá observarse el “Anillo de Fuego"?

Captan a OVNI en cielo nocturno de la CDMX; video se viraliza en X

Captan a OVNI en cielo nocturno de la CDMX; video se viraliza en X

¡No es tu internet! Usuarios reportan caída de X; así fue la oleada de memes

¡No es tu internet! Usuarios reportan caída de X; así fue la oleada de memes

Banco Azteca entra a los fondos de inversión; lanza Azteca 1 para ampliar el acceso financiero en México

Banco Azteca entra a los fondos de inversión; lanza Azteca 1 para ampliar el acceso financiero en México

La , que apoya económicamente a millones de familias con estudiantes inscritos en secundarias públicas alrededor de todo México, se encuentra en el proceso de expandir su cobertura este 2026, llegando también a nivel primaria.

Este programa ofrecerá 2,500 pesos anuales por alumno inscrito en primaria, para la adquisición de útiles y uniformes escolares. Tiene como objetivo disminuir la deserción escolar en nivel básico por falta de recursos financieros en las familias mexicanas.

Actualmente, el programa se encuentra en la etapa de asambleas informativas en diversas primarias de la República. La etapa de registro iniciará el próximo 2 de marzo y los interesados tendrán hasta el 19 de marzo para mandar su solicitud.

Lee también

La Beca Rita Cetina para alumnos de primaria abrirá su convocatoria pronto. Foto: Creada con IA (ChatGPT)
La Beca Rita Cetina para alumnos de primaria abrirá su convocatoria pronto. Foto: Creada con IA (ChatGPT)

¿Qué datos y documentos se necesitan para el registro de alumnos de primaria a la Beca Rita Cetina 2026?

De acuerdo con información compartida por el Coordinador Nacional de Becas para el Bienestar, Julio César León Trujillo, estos son los datos y documentos que se necesitan para solicitar la beca:

De la madre, padre, tutora o tutor:

  • CURP
  • Número de celular
  • Correo electrónico
  • Identificación oficial
  • Comprobante de domicilio (con fecha no mayor a tres meses)

De la o el estudiante:

  • CURP
  • Clave del Centro de Trabajo (CTT) de la escuela primaria

Lee también

Pasos para realizar el registro:

Para poder realizar el registro se debe ingresar a la página oficial entre el 2 y 19 de marzo y seguir los siguientes pasos:

  1. Iniciar sesión o crear una cuenta en Llave MX.
  2. Registrar tus datos como madre, padre o tutor(a).
  3. Registrar a cada uno de los alumnos de primaria.
  4. ¡Listo! La información entra en etapa de validación para continuar con el proceso.

También te interesará:

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ngmu

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]