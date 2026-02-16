Beca Rita Cetina 2026; ¿qué datos y documentos se necesitan para el registro de alumnos de primaria?

La Beca Rita Cetina, que apoya económicamente a millones de familias con estudiantes inscritos en secundarias públicas alrededor de todo México, se encuentra en el proceso de expandir su cobertura este 2026, llegando también a nivel primaria.

Este programa ofrecerá 2,500 pesos anuales por alumno inscrito en primaria, para la adquisición de útiles y uniformes escolares. Tiene como objetivo disminuir la deserción escolar en nivel básico por falta de recursos financieros en las familias mexicanas.

Actualmente, el programa se encuentra en la etapa de asambleas informativas en diversas primarias de la República. La etapa de registro iniciará el próximo 2 de marzo y los interesados tendrán hasta el 19 de marzo para mandar su solicitud.

Lee también Beca Rita Cetina 2026: ¿de cuánto serán los montos del apoyo económico este año?

La Beca Rita Cetina para alumnos de primaria abrirá su convocatoria pronto. Foto: Creada con IA (ChatGPT)

¿Qué datos y documentos se necesitan para el registro de alumnos de primaria a la Beca Rita Cetina 2026?

De acuerdo con información compartida por el Coordinador Nacional de Becas para el Bienestar, Julio César León Trujillo, estos son los datos y documentos que se necesitan para solicitar la beca:

De la madre, padre, tutora o tutor:

CURP

Número de celular

Correo electrónico

Identificación oficial

Comprobante de domicilio (con fecha no mayor a tres meses)

De la o el estudiante:

CURP

Clave del Centro de Trabajo (CTT) de la escuela primaria

Lee también Captan a OVNI en cielo nocturno de la CDMX; video se viraliza en X

Madre, padre, tutora o tutor:



El registro a la Beca de Apoyo para Útiles y Uniformes #RitaCetina será del 02 al 19 de marzo, aquí te comparto qué documentos necesitarás ⬇️



🔗 https://t.co/T9kAx4eUfM pic.twitter.com/dn56BgdAJT — Julio León (@Julio_LeonT) February 11, 2026

Pasos para realizar el registro:

Para poder realizar el registro se debe ingresar a la página oficial https://www.becaritacetina.gob.mx/ entre el 2 y 19 de marzo y seguir los siguientes pasos:

Iniciar sesión o crear una cuenta en Llave MX. Registrar tus datos como madre, padre o tutor(a). Registrar a cada uno de los alumnos de primaria. ¡Listo! La información entra en etapa de validación para continuar con el proceso.

También te interesará:

Historias de San Valentín; mientras otros celebran el romance, cirujana revela cómo encontró el amor más puro en el quirófano

El nuevo trend de ChatGPT que te convierte en caricatura; paso a paso para generar tu retrato con IA

¿Cada cuánto limpiar la arena de tu gato?; conoce cómo dejarla impecable

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ngmu