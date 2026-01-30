Las tendencias de belleza y las modas para el cuidado de la piel son un tema recurrente entre la población femenina. Los tips, remedios caseros y los tratamientos profesionales se convierten en el tema principal de conversación entre amigas, hermanas y compañeras. La terapia de luz roja para la piel es uno de esos tratamientos; entérate aquí en que consiste.

¿Qué es la terapia de luz roja?

De acuerdo con el portal web de la marca francesa de productos demológicos y cosméticos de alta gama Laboratorios Vichy, la terapia de luz roja, también conocida como fotobiomodulación, es una opción de tratamiento no invasiva para mejorar la apariencia de la piel, reduciendo la visibilidad superficial de arrugas, cicatrices y marcas de acné.

Esta técnica, emplea longitudes de onda bajas de luz roja e infrarroja (entre 600 y 900 nanómetros) para penetrar profundamente en la piel. Lejos de lo que suele creerse, este tipo de luz es inofensiva, ya que es absorbida por las células de la piel como energía, estimulando la producción de colágeno y mejorando la circulación sanguínea.

¿Qué beneficios ofrece este tratamiento?

Según el sitio oficial de UCLA Health, sistema de salud académico y líder en atención médica, la terapia de luz roja tiene beneficios no solo para mejorar el aspecto físico y contribuir en el sector de la belleza, sino también para la salud misma. Entre sus principales beneficios destaca:

Reduce los signos de envejecimiento: la terapia de luz roja puede tratar las manchas oscuras, el descoloramiento y la piel flácida, además de lidiar con las molestas líneas de expresión y arrugas, reduciendo los signos visibles del envejecimiento.

Fomenta el crecimiento del cabello: la luz roja también es utilizada en peines, gorras y audífonos, ayudando al crecimiento del cabello al estimular los folículos. Además de regenerar el cabello, puede aumentar su grosor y longitud.

la fototerapia con luz roja estimula las respuestas biológicas, promueve la y reduce la sin causar una destrucción celular. Los resultados de utilizar luz roja incluyen mejoras importantes en lesiones del acné y una disminución de la secreción de aceite de la piel. Mejora la función cognitiva: existen auriculares que pueden transmitir luz roja a través del cráneo y las fosas nasales, exponiendo al cerebro a este tratamiento. Un estudio de 2021 demostró mejoras cognitivas en personas con demencia leve a moderada.

existen auriculares que pueden transmitir luz roja a través del cráneo y las fosas nasales, exponiendo al cerebro a este tratamiento. Un estudio de 2021 demostró mejoras cognitivas en personas con Alivia el dolor crónico: la luz roja también puede ayudar a reducir el dolor y la inflamación por periodos cortos de tiempo.

Finalmente, para integrar este tratamiento estético a tu rutina de belleza, la Asociación Estadounidense de Dermatología recomienda consultar previamente a un dermatólogo, así como utilizar un dispositivo de uso doméstico específico para lo que se desea tratar o asistir personalmente a una sesión de terapia profesional en una clínica especializada.

Además, este tratamiento no es de una sola aplicación, debe utilizarse de forma constante para obtener mejores resultados.

