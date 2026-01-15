¿Qué es Hytale?; conoce el videojuego que está siendo considerado como la competencia de Minecraft

En los últimos días, el videojuego Hytale ha dado mucho de qué hablar en redes sociales. Pues a los pocos días del lanzamiento de su acceso anticipado el pasado martes 13 de enero, ya fue descrito por múltiples miembros de la comunidad gamer como la nueva competencia del juego de Mojang: Minecraft.

La salida de este título demoró mucho tiempo, pues, en junio de 2025, el proyecto fue cancelado de manera breve para posteriormente ser retomado cinco meses después. Hasta el momento, el juego independiente cuenta con dos modos de juego: exploración y creativo, con mecánicas de supervivencia y creación libre.

La comunidad gamer no ha ocultado su entusiasmo y expectativa en redes sociales, donde diversos internautas han comenzado a comparar sus mecánicas y gráficos con el clásico juego de construcción de bloques.

El videojuego combina el formato de juego sandbox con un RPG. Foto: Redes Sociales

¿Qué es Hytale y de qué trata?

De acuerdo con su descripción, en esta propuesta, el jugador se debe embarcar en una aventura diseñada tanto para la creación y la construcción como para el juego en general. Hytale combina la libertad de explorar, crear y experimentar en un mundo virtual con la dinámica de un RPG, al asumir un papel determinado en la historia de la trama principal.

Creado bajo la dirección de Hypixel Studios y financiado por Riot Games, Hytale utiliza un formato visual y mecánico ya antes explorado: un mundo fantástico diseñado bloque a bloque donde millones de secretos y criaturas se esconden, mientras el jugador explora, sobrevive y crea objetos explotando su creatividad al máximo.

Algunos usuarios señalan que, aunque está construido sobre los cimientos de Minecraft, Hytale mantiene su propia esencia, con mecánicas de movimiento más pulidas y fluidas, una amplia variedad de enemigos, diversas especies de fauna y flora, así como un sistema de exploración, combate receptivo, construcción y destrucción básicos, que permite al jugador dejarse llevar por su imaginación en un lienzo en blanco.

Por su parte, diversos creadores de contenido especializados en videojuegos como "Vegetta777" o "El Xocas" ya están publicando algunos capítulos de una nueva serie en formato gameplay de la entrega, compartiendo con sus seguidores sus primeras opiniones y reseñas en torno a la jugabilidad del videojuego.

Finalmente, el videojuego solo está disponible para PC y puede comprarse únicamente desde el navegador en la página oficial del juego por un costo de entre 350 y 360 pesos mexicanos (versión estándar), sin embargo, se espera que una vez se haga el lanzamiento oficial, pueda ser adaptado para su lanzamiento en consolas y dispositivos móviles. El juego ofrece tres versiones con precios distintos, cada una de ellas ofrece vestidos y accesorios específicos.

