En una era donde es difícil captar la atención de los internautas por más de tres segundos, el whimsy core se está convirtiendo en la estética favorita de las it-girls del momento como Zara Larson y Kylie Jenner.

Si últimamente has notado que todos en redes sociales adornan objetos cotidianos con gemas de colores, a continuación te explicamos cómo es que esta tendencia está devolviendo algo mucho más profundo que pretende anteponerse a la sobrecarga mediática, mostrando las cualidades de vivir en un estado de ligereza.

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El whimsy core celebra la magia, la creatividad y la ternura que hay en lo cotidiano. Foto: redes sociales

¿Qué es el whimsy core?

La tendencia whimsy viene de whimsical, que puede traducirse como capricho o fantasioso y hace alusión a un comportamiento juguetón.

Al aterrizar dicho concepto a una estética, lo whimsy celebra la magia, la creatividad y la ternura que hay en lo cotidiano. También se centra en volver a mirar al mundo desde la perspectiva de la infancia con la misma curiosidad y asombro.

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El whimsy core celebra la magia, la creatividad y la ternura que hay en lo cotidiano. Foto: redes sociales

Visualmente se manifiesta en la decoración y la moda mezclando colores vivos, texturas inesperadas, estampados y detalles nostálgicos o de cuento de hadas.

A diferencia de otras estéticas, el whimsy core no sigue reglas, ni rutinas, simplemente se rige al seguir caprichos particulares con la finalidad de vivir feliz. Por ello, el uso de gemas de plástico en cualquier objeto no guarda ningún significado ni utilidad, solo es el placer de resaltar la belleza de lo cotidiano.

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