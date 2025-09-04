¿Qué es el Síndrome PFAPA?; conoce sus principales síntomas

Hoy, 4 de septiembre, se celebra el Día Mundial del Síndrome PFAPA (fiebre periódica, estomatitis aftosa, faringitis y adenitis).

Este día busca visibilizar y concienciar a la población sobre este trastorno y brindar apoyo profesional a las personas que lo padecen con un buen diagnóstico y tratamiento adecuado.

¿Qué es el Síndrome PFAPA?

De acuerdo con el sitio web “Cedars-Sinai”, el síndrome PFAPA ataca especialmente a infantes de entre 2 y 5 años. Esto provoca episodios repetidos de fiebre, llagas en la boca, dolor de garganta e inflamación de los ganglios linfáticos.

Lee también Luna de Cosecha 2025: esta es la hora exacta del fenómeno astronómico en México; así se verá

Puede ocurrir sin ninguna causa. Esto provoca una activación anormal del sistema inmunológico, provocando episodios de fiebre y otros síntomas. Este síndrome pertenece a un grupo de trastornos que provocan fiebre debido a una inflamación anormal.

Síntomas del Síndrome PFAPA

Estos son algunos de los síntomas que sufren las personas con Síndrome PFAPA:

Fiebre a intervalos regulares de 2 a 8 semanas. Suele llegar a 38,9 °C y durar de 3 a 6 días.

Úlceras en la boca (estomatitis aftosa).

Dolor de garganta (faringitis).

Ganglios linfáticos agrandados del cuello (adenitis).

Manchas blancas en las amígdalas.

Dolor de cabeza.

Dolor en las articulaciones.

Erupción.

Dolor abdominal.

Náuseas y vómitos.

Diarrea.

Lee también Huracán Lorena en México: ¿qué estados afectará el fenómeno meteorológico?; esta es su trayectoria

Tratamiento para el Síndrome PFAPA

Algunos de los tratamientos que profesionales sanitarios prescriben para mejorar o quitar por completo este padecimiento son los siguientes:

Esteroides : Suele cortar o detener el episodio.

: Suele cortar o detener el episodio. Cimetidina o colchicina : Ayuda a prevenir futuros episodios.

: Ayuda a prevenir futuros episodios. Cirugía : Extirpación de amígdalas.

: Extirpación de amígdalas. En algunos casos suele ser de ayuda el acetaminofén y el ibuprofeno.

No obstante, siempre es recomendable que un especialista indique la medicación adecuada para cada persona.

También te interesará:

Turistas alquilan departamento con vista al mar y al llegar había una construcción; video se viraliza en TikTok

INAPAM y Fraiche: descubre el beneficio especial para los adultos mayores; este es el descuento en perfumes

Brozo y Loret hacen “reconstrucción” de la pelea entre Alito y Noroña en el Senado; se mofan de Emiliano González

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

xmg/aosr