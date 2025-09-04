¿Qué es el Síndrome PFAPA?; conoce sus principales síntomas

Más Información

Hoy, 4 de septiembre, se celebra el (fiebre periódica, estomatitis aftosa, faringitis y adenitis).

Este día busca visibilizar y concienciar a la población sobre este trastorno y brindar apoyo profesional a las personas que lo padecen con un buen diagnóstico y tratamiento adecuado.

¿Qué es el Síndrome PFAPA?

De acuerdo con el sitio web “Cedars-Sinai”, el síndrome PFAPA ataca especialmente a infantes de entre 2 y 5 años. Esto provoca episodios repetidos de fiebre, llagas en la boca, dolor de garganta e inflamación de los ganglios linfáticos.

Puede ocurrir sin ninguna causa. Esto provoca una activación anormal del sistema inmunológico, provocando episodios de fiebre y otros síntomas. Este síndrome pertenece a un grupo de trastornos que provocan fiebre debido a una inflamación anormal.

Síntomas del Síndrome PFAPA

Estos son algunos de los síntomas que sufren las personas con Síndrome PFAPA:

  • Fiebre a intervalos regulares de 2 a 8 semanas. Suele llegar a 38,9 °C y durar de 3 a 6 días.
  • Úlceras en la boca (estomatitis aftosa).
  • Dolor de garganta (faringitis).
  • Ganglios linfáticos agrandados del cuello (adenitis).
  • Manchas blancas en las amígdalas.
  • Dolor de cabeza.
  • Dolor en las articulaciones.
  • Erupción.
  • Dolor abdominal.
  • Náuseas y vómitos.
  • Diarrea.

Tratamiento para el Síndrome PFAPA

Algunos de los tratamientos que profesionales sanitarios prescriben para mejorar o quitar por completo este padecimiento son los siguientes:

  • Esteroides: Suele cortar o detener el episodio.
  • Cimetidina o colchicina: Ayuda a prevenir futuros episodios.
  • Cirugía: Extirpación de amígdalas.
  • En algunos casos suele ser de ayuda el acetaminofén y el ibuprofeno.

No obstante, siempre es recomendable que un especialista indique la medicación adecuada para cada persona.

