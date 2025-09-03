Luna de Cosecha 2025: esta es la hora exacta del fenómeno astronómico en México; así se verá

Comenzamos el mes con uno de los eventos astronómicos más esperados por muchos amantes de la astronomía: Luna de Cosecha. Esta luna llena podrá verse el próximo domingo 7 de septiembre.

El origen del nombre proviene de la temporada de otoño cuando hay más trabajo para los agricultores, donde la luz de la Luna les ayudaba a trabajar en la cosecha hasta tarde.

Hora exacta de la Luna de Cosecha 2025

De acuerdo con el sitio web de astronomía Star Walk, menciona que este evento ocurrirá en la madrugada del 7 de septiembre a las 20:09 CEST (18:09 GMT).

Aunque en México esta hora sería las 12:09 horas la Luna será visible durante varios días del 6 al 8 de septiembre, durante la noche y madrugada de estos días.

¿Cómo fotografiar la Luna de Cosecha 2025?

Foto: Pixabay

Contar con un soporte estable para tu celular o cámara como un trípode.

Activar el modo nocturno de la cámara.

Concéntrate en la luna y disminuye la exposición.

Si tiene una cámara DSLR o sin espejo, use un teleobjetivo para capturar detalles como cráteres y sombras.

Establezca ISO bajo (100–400), apertura media (f/8) y una velocidad de obturación de 1/125 segundos.

Activa el temporizador para evitar tener una fotografía borrosa a la hora de poner el dedo en la pantalla.

