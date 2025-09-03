Series Netflix: ¿cuántos capítulos tiene la parte 2 de la segunda temporada de Merlina?; conoce sus títulos

La espera terminó y Netflix ya tiene los nuevos capítulos de la segunda temporada de Merlina.

El pasado 6 de agosto se estrenó la segunda temporada de Merlina, ofreciendo al público solo 4 episodios, donde la serie se posicionó en el Top 10 de Netflix.

Después de casi un mes de espera, los fanáticos estaban ansiosos por ver estos nuevos capítulos y descubrir el desenlace del cuarto capítulo que dejó a muchos intrigados.

Lee también Series Netflix: ¿cuándo se estrena la temporada 5 de "Emily en París"?; revelan primeras imágenes

¿Cuántos capítulos tiene la parte 2 de la segunda temporada de Merlina?

La Parte 2 contiene los últimos cuatro capítulos de esta segunda temporada de Merlina, los cuales prometen mucho al público, cada uno de ellos con una trama apasionante y misteriosa.

Los capítulos tienen los siguientes nombres:

Capítulo 5 : Sombría sed de venganza; según la descripción de la plataforma Netflix, podremos ver a Merlina en un nuevo enfrentamiento en el Día de Muertos. El hambre de Slurp causa nuevos problemas a Pericles. Este capítulo tiene una duración de 51 minutos.

: Sombría sed de venganza; según la descripción de la plataforma Netflix, podremos ver a Merlina en un nuevo enfrentamiento en el Día de Muertos. El hambre de Slurp causa nuevos problemas a Pericles. Este capítulo tiene una duración de 51 minutos. Capítulo 6 : Conoce mi sombría esencia; la aparición de un espíritu del pasado de Nunca Más cambia la percepción entre Merlina y Enid, poniendo en peligro a una de sus compañeras.

: Conoce mi sombría esencia; la aparición de un espíritu del pasado de Nunca Más cambia la percepción entre Merlina y Enid, poniendo en peligro a una de sus compañeras. Capítulo 7 : Sombrío y vil metal; veremos la fiesta de gala del colegio en este capítulo. Merlina busca pruebas contra Dort y Morticia tiene un encuentro y enfrentamiento con su madre.

: Sombrío y vil metal; veremos la fiesta de gala del colegio en este capítulo. Merlina busca pruebas contra Dort y Morticia tiene un encuentro y enfrentamiento con su madre. Capítulo 8: Sombría declaración de guerra; en el último capítulo, se desentierran secretos familiares, Merlina intenta evitar una oscura profecía, marcando la pauta para una posible tercera temporada.

También te interesará:

Estrenan tráiler de “Marvel Zombies”; sería la primera serie animada de Disney+ clasificada solo para adultos

Series Netflix: lanzan primer vistazo de la segunda temporada de “Blue Eye Samurai”; esto se sabe del estreno

El Conjuro 4: ¿cuál es el orden para ver las películas de los Warren?; esto se sabe

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

xmg/aosr