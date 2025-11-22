Más Información

¿Qué es el Síndrome 22q11? Conoce sus principales características

¿Qué es el Síndrome 22q11? Conoce sus principales características

Antonio Attolini presenta informe legislativo sobre el ring y le hace plancha a luchadores, video se viraliza

Antonio Attolini presenta informe legislativo sobre el ring y le hace plancha a luchadores, video se viraliza

La Granja VIP: los mejores memes que dejó la sexta noche de traición

La Granja VIP: los mejores memes que dejó la sexta noche de traición

Starbucks lanza vasos especiales de Stranger Things: ¿cuándo y cómo adquirir la colección?

Starbucks lanza vasos especiales de Stranger Things: ¿cuándo y cómo adquirir la colección?

Licencia Permanente CDMX: todo lo que debes saber sobre el trámite en 2026

Licencia Permanente CDMX: todo lo que debes saber sobre el trámite en 2026

Este sábado 22 de se conmemora el Día Internacional del Síndrome 22q11, también llamado Síndrome de DiGeorge o Síndrome Velo-Cardio-Facial.

Es una fecha dedicada a visibilizar esta condición genética poco frecuente que afecta el desarrollo físico y cognitivo de miles de personas en todo el mundo.

La jornada busca fomentar la comprensión pública, impulsar el diagnóstico temprano y reconocer el impacto que este síndrome tiene en las familias y en quienes lo viven día a día.

Lee también

El síndrome 22q11 requiere diversas pruebas para su detección. Foto: Positive Exposure
El síndrome 22q11 requiere diversas pruebas para su detección. Foto: Positive Exposure

¿Qué es el Síndrome 22q11?

De acuerdo con la organización estadounidense sin fines de lucro dedicada a la práctica clínica, la educación y la investigación en medicina, Mayo Clinic, el Síndrome de DiGeorge, o Síndrome de Deleción 22q11, es una afección que se ocasiona cuando falta una pequeña parte del cromosoma 22, la cual provoca que varios sistemas corporales no se desarrollen bien.

Esta rara enfermedad afecta a 1 de cada 4 mil recién nacidos. En la mayoría de los casos, el Síndrome de Deleción 22q11 ocurre debido a una mutación genética aleatoria que tiene lugar al principio del embarazo, no obstante también puede ser por factores hereditarios.

Lee también

El síndrome 22q11.2 es difícil, pero no imposible de detectar desde el nacimiento. Foto: Asociación Síndrome 22q11
El síndrome 22q11.2 es difícil, pero no imposible de detectar desde el nacimiento. Foto: Asociación Síndrome 22q11

¿Cuáles son las principales características del Síndrome 22q11?

Los problemas médicos que suelen estar relacionados con esta afectación incluyen:

  • Problemas cardíacos
  • Inmunidad reducida
  • Paladar hendido
  • Complicaciones por niveles bajos de calcio
  • Diversos problemas oculares
  • Trastornos autoinmunitarios

Las complicaciones derivadas de este síndrome también incluyen:

  • Pérdida auditiva.
  • Diferencias en el esqueleto, los riñones y los genitales.
  • Retraso en el desarrollo con problemas de conducta y/o emocionales.

También te interesará:

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ngmu

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]