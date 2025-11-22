¿Qué es el Síndrome 22q11? Conoce sus principales características

Este sábado 22 de noviembre se conmemora el Día Internacional del Síndrome 22q11, también llamado Síndrome de DiGeorge o Síndrome Velo-Cardio-Facial.

Es una fecha dedicada a visibilizar esta condición genética poco frecuente que afecta el desarrollo físico y cognitivo de miles de personas en todo el mundo.

La jornada busca fomentar la comprensión pública, impulsar el diagnóstico temprano y reconocer el impacto que este síndrome tiene en las familias y en quienes lo viven día a día.

Lee también ¿Qué es el síndrome de Tourette, trastorno que padece Robbie Williams? Conoce sus principales síntomas

El síndrome 22q11 requiere diversas pruebas para su detección. Foto: Positive Exposure

¿Qué es el Síndrome 22q11?

De acuerdo con la organización estadounidense sin fines de lucro dedicada a la práctica clínica, la educación y la investigación en medicina, Mayo Clinic, el Síndrome de DiGeorge, o Síndrome de Deleción 22q11, es una afección que se ocasiona cuando falta una pequeña parte del cromosoma 22, la cual provoca que varios sistemas corporales no se desarrollen bien.

Esta rara enfermedad afecta a 1 de cada 4 mil recién nacidos. En la mayoría de los casos, el Síndrome de Deleción 22q11 ocurre debido a una mutación genética aleatoria que tiene lugar al principio del embarazo, no obstante también puede ser por factores hereditarios.

Lee también Antonio Attolini presenta informe legislativo sobre el ring y le hace plancha a luchadores, video se viraliza

El síndrome 22q11.2 es difícil, pero no imposible de detectar desde el nacimiento. Foto: Asociación Síndrome 22q11

¿Cuáles son las principales características del Síndrome 22q11?

Los problemas médicos que suelen estar relacionados con esta afectación incluyen:

Problemas cardíacos

Inmunidad reducida

Paladar hendido

Complicaciones por niveles bajos de calcio

Diversos problemas oculares

Trastornos autoinmunitarios

Las complicaciones derivadas de este síndrome también incluyen:

Pérdida auditiva.

Diferencias en el esqueleto, los riñones y los genitales.

Retraso en el desarrollo con problemas de conducta y/o emocionales.

También te interesará:

Miss Universo 2025: ¿cuánto cuesta la corona de Fátima Bosch?

¿Quién es Edson Andrade, joven que impulsó la marcha de la Generación Z?

¿Cómo saber si mi perro o gato tienen frío en casa? Conoce las claves

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ngmu